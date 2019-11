Taloussanomat

Palta: PAUn lakot osin laittomia Nyt toistetaan : Lakkolaisten terveiset Postin johdolle 14.11. 17:39

Työtuomioistuin on linjannut, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn lakko on osittain laiton, ilmoittaa työantajaa työriidassa edustava Palta.

Paltan mukaan lakko on laiton siltä osin, kun se koskettaa Posti Palvelut -yhtiötä.



Palta linjaa tiedotteessaan, että työtuomioistuin on siten vahvistanut Postin näkemyksen, jonka mukaan PAU on erillisellä työehtosopimuksella sitoutunut ehdottomaan työrauhaan kyseisessä yhtiössä ainakin tammikuuhun saakka.



Posti Palvelut on Postin tytäryhtiö, jossa työskentelee varhaisjakelijoita ja pakettilajittelijoita. Heihin sovelletaan Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelualan työehtosopimusta.