Postin neuvotteluissa ei ratkaisua, lakko jatkuu – valtakunnansovittelija: neuvottelut jatkuvat perjantaina

Postin lakko

Neuvotteluissa ovat vastakkain työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sekä Postia ja työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat.



Palta ilmoitti elokuun lopussa siirtävänsä 700 pakettilajittelijaa omistamaansa Posti Palvelut Oy:hyn, jonka takia he siirtyivät Teollisuusliiton tes-sopimuksen piiriin, joka on työnantajalle edullisempi.



Palta haluaa neuvotteluissa myös PAU:n alaisuudessa olevien tuhansien Postin työntekijöiden tes-sopimuksia lähemmäs Teollisuusliiton sopimusten tasoa.



PAU:n mukaan Postin tavoitteena on alentaa työntekijöiden palkkoja. Palta perustelee pyrkimyksiään kirjepostin määrän vähentymisellä, Postin kilpailijoiden käyttämistä halvemmista työsopimuksista saamalla edulla sekä joustavuudella.



PAU aloitti lakon viime maanantaina. Liitto ilmoitti alun perin kahden viikon lakosta, mutta se on myöhemmin laajentanut sitä neljäviikkoiseksi.



Postin arvion mukaan lakko aiheuttaa pakettien kuljetukseen päiven viiveitä, mutta kirjeiden ja lehtien kohdalla viive voi olla jopa viikkoja. Lakko ei kuitenkaan koske sanomalehtien varhaisjakelua.



Tukilakoista ovat toistaiseksi ilmoittaneet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ja Ilmailualan Unioni (IAU). Rautatiealan Unioni (RAU) aikoo päättää omista tukitoimistaan sen jälkeen, kun osapuolet ovat tänään tavanneet.



Myös muut Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT), Raideammattilaiset JHL sekä Suomen Merimies-Unioni ovat ilmoittaneet valmiudesta ryhtyä tarvittaessa tukilakkoihin.