Tältä näyttää Postin kohutussa pikarekrytoinnissa – Eliel sai kuulla lakosta vasta jonottaessaan sisään





Tiistai-iltapäivällä Postin Helsingin Keskuskadulla sijaitsevassa Box-esittelytilassa seisoo muutama turvamies. Työnhakijoita ei näy, vaikka paikassa pitäisi alkaa Postin rekrytointitilaisuus. Tapahtuma on herättänyt ennakkoon huomiota, koska yhtiö hakee uutta työvoimaa samalla, kun osa sen omista työntekijöistä lakkoilee.– Tule kuulemaan Postin tarjoamista työtehtävistä ja piipahtamaan vaikka myös pikahaastattelussa kertomassa itsestäsi lisää! rekrytointitapahtuman Facebook-sivuilla houkuteltiin tänään tiistaina 14-18 käynnissä olevaan tapahtumaan.Pian selviää, että pikarekrytointitapahtuma on siirretty Postin rekrytointipisteeseen Länsi-Pasilaan.– Olipa tänne vaikea löytää. Vähän yllättävää, että paikka oli vaihdettu, toteaa englanniksi myös yhdysvaltalainen Eliel, joka on tullut kuulemaan mitä Postilla on tarjota.Postin lakosta hänellä ei ole mitään käsitystä.– Niinkö? En tiedä paikasta oikeastaan mitään, serkkuni vain neuvoi minua tulemaan tähän tilaisuuteen.Postin rekrytointipaikka Länsi-Pasilassa eri juuri herätä huomiota. Sisään mennään lähes huomaamattomasta rappukäytävän ovesta, joka on kadunylityksen päässä Pasilan Triplan länsipäädyn sisäänkäynnistä. Postin logo löytyy lasiovesta heti ensimmäiseltä porrastasanteelta.Turvamiehiä ei täällä näy, mutta ovesta pääsee sisään vain summeria soittamalla. Toimittajia ei päästetä sisään, ”koska meillä on säännöt”.Postin ovi käy verkkaiseen tahtiin. Tunnin aikana sisään menee muutama ulkomaalaistaustainen työnhakija, joista moni tuntuu osaavan suomea melko heikosti. Osa heistä on Elielin tavoin hakemassa töistä ja osa on jo varhaisjakelijoiksi palkattuja, jotka ovat tulossa koulutukseen.Reilun kymmenen minuutin kuluttua Eliel palaa ulos toimiston ovesta. Sopivaa työtä ei Postista löytynyt.– Olisin halunnut kokopäivätyötä, mutta tarjolla oli vain osapäivähommia. Ehkä toimistotyötä? En oikein ymmärtänyt, koska siitä kerrottiin suomeksi, Eliel pohtii hieman pettyneenä.Hän kummastelee, että hänet ohjattiin heti työhaastatteluun, sillä hän oli tullut vain tutustumaan erilaisiin avoimiiin työpaikkoihin.– He mainitsivat myös lakon. He sanoivat, etteivät sen takia voi tarjota kokopäivätyötä.Myös Postin ovesta ulos tuleva nainen kertoo, ettei töitä tällä kertaa löytynyt.– Työ olisi ollut lehden jakamista hyvin varhain aamuyöllä, mutta minä nukun silloin.Postin mukaan yhtiö rekrytoi jatkuvasti uutta väkeä. Nyt pääpaino on nyt sanomalehdenjakajissa, sillä he eivät ole lakon piirissä, ja heistä on jatkuva pula.