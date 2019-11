Taloussanomat

Telia sai EU-komission hyväksynnän Bonnier-kaupalle

Telia sai EU-komission hyväksynnän Bonnier-kaupalle

12.11. 13:23

Komissio antaa kaupalle joitakin ehtoja kilpailun turvaamiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan komissio on antanut teleoperaattori Telialle hyväksynnän teleoperaattori Bonnier Broadcasting -yhtiön ostolle.



Yhtiö omistaa suomalaisen MTV:n, ruotsalaisen TV4:n ja maksu-tv-yhtiö C Moren.



Komissio antaa kaupalle joitakin ehtoja kilpailun turvaamiseksi.



Komission huolenaiheena on, että kauppa voisi johtaa tv-kanavien vähentymiseen tai hintojen nousuun Suomessa ja Ruotsissa.