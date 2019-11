Hämmennys Postin lajittelukeskuksen aitaan leikatusta aukosta jatkuu – työntekijä: sisään pyrkivät valikoitiin nimilistan perusteella

Taloussanomat

Hämmennys Postin lajittelukeskuksen aitaan leikatusta aukosta jatkuu – työntekijä: sisään pyrkivät valikoitiin

Taloussanomien saaman tiedon mukaan Liedon pakettikeskuksen aitaan leikatulta aukolta on käännytetty pois muita kuin lajittelukeskuksen työntekijöitä, vaikka Postin mukaan se on tarkoitettu kulkureitiksi kaikille. Postin poikkeustilannejohtajan mukaan kyse on väärinymmärryksestä.

Maanantaina käynnistynyt postilakko on johtanut erikoiseen tilanteeseen Liedon pakettikeskuksessa. Aiemmin päivällä uutisoitiin Posti- ja logistiikka-alan unionilta PAU:lta lähtöisin olevasta tiedosta, jonka mukaan vuokratyöntekijöitä oli mennyt sisään keskukseen sen aitaan leikatusta reiästä.– Tällä halutaan estää se, että lakkovahdit pääsevät kertomaan, minkä takia postilaiset ovat lakossa. Hämmästelen, että valtio-omisteisessa yrityksessä henkilöstöpolitiikka voi olla sitä, että vuokratyöntekijöille tehdään reikiä aitaan, että he pääsevät lakkovahtien ohi, kommentoi Postin Varsinais-Suomen osaston pääluottamusmies Tommi Tienpää https://www.is.fi/haku/?query=tommi+tienpaa aiemmin Taloussanomille.Tienpään mukaan aukosta sisään menneitä työntekijöitä on kaikkiaan noin 20. PAU:n väitteisiin vastasi hieman myöhemmin Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja https://www.is.fi/haku/?query=jarmo+ainasoja Hän kertoi Taloussanomille, että hänen tietääkseen uudella kulkureitillä ei ole mitään tekemistä lakon kanssa. Hänen mukaansa ”matka sisätiloihin on uutta kulkureittiä pitkin huomattavasti aiempaa lyhyempi”.Postin mukaan aitaa ei avattu siksi, että vuokratyöntekijät olisi viety sisään ohi lakkovahtien. Matka rakennuksen sisätiloihin lyheni Postin mukaan arviolta useita kymmeniä metrejä.– Kulkureitti on tarkoitettu kaikille työntekijöille, ei ainoastaan vuokratyöntekijöille. Aidan purkaminen on normaali, mutta kuitenkin melko harvinainen toimenpide. Aitaa saatetaan purkaa esimerkiksi tilanteissa, joissa ajojärjestelyt muuttuvat tai oikea portti on rikki, Ainasoja kertoi.Taloussanomat sai kuitenkin alkuillasta tiedon, jonka mukaan uusi kulkureitti ei olisi sittenkään tarkoitettu kaikille kompleksin työntekijöille. Kompleksissa työskentelevä henkilö kertoi kuulleensa useista tilanteista, joissa muita kuin lajittelukeskuksessa työskenteleviä olisi pyrkinyt sisälle aitaan tehdystä aukosta, tuloksetta.Työntekijän mukaan iltavuoroon tulleita käännytettiin uudelta kulkureitiltä, jos heidän nimeään ei löytynyt vartijoilla olevilta nimilistoilta.Taloussanomien illalla uudestaan tavoittama Ainasoja täsmensi aiempia puheitaan sanoen, että kulkureitti on tarkoitettu ”kaikille lajittelukeskuksen työntekijöille”. Lajittelukeskuksen väen lisäksi kompleksissa työskentelee myös muun muassa kuljetus- ja rahtialan väkeä, joka ei toistaiseksi kuulu lakon piiriin.– Minun käsittääkseni se rakennus on sen muotoinen, että rahti- ja kuljetuspuolen työntekijöille sisäänkäynti ja pääsy on lähempänä toista kautta. Mutta ei siinä pitäisi minun käsittääkseni olla mitään sen kummallisempaa syytä tässä mielessä rajaamiseen. Tarkoitus on tosiaan se, että se toimii kaikille lajittelussa töissä oleville kulkuaukkona, Ainasoja sanoi.

Pitääkö paikkansa, että kulkureitillä tarkastettiin tulijoita nimilistan kanssa?

– Meillä on ihan normaali käytäntö, että jos tulee henkilökuntaa, jolla ei esimerkiksi ole henkilökorttia, niin silloin tarkistetaan, että tunnistetaan sisälle tulevat.

Onko nimilistat käytössä myös pääportilla?





– En tiedä onko siellä, mutta esimerkiksi Tampereen postikeskuksessa jossa minä olin, tämä on ihan normaali käytäntö tällaisessa tapauksessa. Ihan normaalia yritysturvallisuutta siinä mielessä.Nimilistoista kertoneen työntekijän mukaan työntekijöillä on automaattisesti mukanaan henkilökortit, sillä työajan kirjaus tapahtuu niiden avulla. Sisään turhaan pyrkineiden nimiä ei listassa kuitenkaan ollut.– Joo, olisikohan siinä ollut joku väärinkäsitys. Ainakaan mitään järjellistä syytä ei siihen ole, miksi kiinteistöön töihin tulevat eivät voisi käyttää tätä reittiä, jos nyt auton on esimerkiksi jättänyt sille kyseiselle parkkialueelle. Minun täytyy tarkistaa asia. Kaikki lajittelussa työskentelevät voivat ilman muuta käyttää sitä. Ja jos muut kiinteistössä työskentelevät eivät ole syystä tai toisesta voineet sitä käyttää, niin siinä on tapahtunut ehkä jonkun näköistä virhekommunikaatiota.Ainasojan mukaan aukon paikalle ollaan asentamassa oikeaa porttia, koska reitti on tarkoitettu ”ihan normaaliksi kulkuväyläksi”.Hän palasi asiaan kysyttyään asiasta paikan päältä Liedosta.– Siinä on nyt jonkinlainen väärinymmärrys tapahtunut. Kyllä se reitti on tarkoitettu ihan kaikille työntekijöille, joilla on henkilökortti mukanaan. Tästä informoidaan vartijoita välittömästi, Ainasoja sanoi.Artikkelia päivitetty kello 22.52. Lisätty myöhemmin saatu tieto työntekijöillä olevista henkilökorteista sekä työajan kirjaamisesta niiden avulla.