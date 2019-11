Taloussanomat

Kuolinpesän osakas ei antanut asunnon avaimia ja vei pesästä rahat – tuhdin testamentin jaosta mehevä riita

Kuolinpesän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pesänselvittäjä

Käräjäoikeus

170 000 euron omaisuudenjako vaikutti etukäteen selkeältä, mutta edessä oli vuosia kestänyt riita ja oikeudenkäynti.Pesänselvittäjä ei voinut hoitaa tehtäväänsä, koska ei saanut haltuunsa vainajan jättämää omaisuutta. Pesän toinen osakas ei suostunut antamaan vainajan asunnon avaimia, muutti asuntoon asumaan ja sai vainajan rahavaratkin itselleen.Vuonna 2014 kuollut nainen jätti omaisuuden, joka koostuu Turun keskustassa olevasta 130 000 euron kaksiosta, 13 000 euron koruista ja noin 27 000 euron talletuksista. Nainen oli kuollessaan 76-vuotias.Pesän osakkaita on kaksi: vainajan lähes 90-vuotias sisar ja noin 75-vuotias veli. Vainaja oli tehnyt testamentin: siskon tytär saisi korut ja muun omaisuuden veljen poika.Kuolemasta oli kulunut jo yli kaksi vuotta, mutta omaisuus oli edelleen jakamatta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi pesänselvittäjän. Oikeus päätti, että omaisuus on luovutettava selvittäjän hallintaan.Selvittäjällä oli edessään hankala tehtävä, koska vainajan veli ei antanut asunnon avaimia eikä maksanut asunnosta vuokraa. Veli oli käyttänyt vainajan rahavaratkin.nosti kanteen käräjäoikeudessa ja vaati veljeltä vuokria, pesän rahojen palauttamista ja oikeudenkäyntikuluja. Vaatimusten summa oli 30 000 euroa.Veli piti kannetta aiheettomana ja vaati sen hylkäämistä. Pesänselvittäjällä oli jo osakekirja ja se veljen mielestä riitti, mutta asunnon luovuttamista ja häätöä asunnosta hän piti perusteettomina.Veli huomautti lisäksi, että asunto on menossa testamentilla hänen pojalleen eikä poikakaan hyväksynyt pesänselvittäjän vaatimuksia. Hän kiisti myös vuokranmaksun, joksi valmisteluistunnossa oli sovittu 550 euroa. Poika ei vaatinut asumisestakaan isältään korvausta.Kuolinpesään kuuluvat lähes 15 000 euron rahavarat veli kertoi käyttäneensä edesmenneen siskonsa saattohoitoon ja pesän velkoihin. Hänellä ei ollut mitään kuitteja rahojen käytöstä ja perunkirjoituksen mukaan vainajan velat olivat vain noin 4 000 euroa, jotka jo oli maksettu kuolinpesän tililtä.Pesänselvittäjä muistutti velvollisuudestaan ottaa kaikki omaisuus hallintaansa, ja että huoneiston hallinta on muuta kuin osakekirjan hallinta. Hän totesi myös, ettei pesässä ole varoja edes pesänselvittäjän palkkioon ja senkin vuoksi rahat on palautettava.Omaisuuden huolelliseen hoitoon kuuluu, että pesänselvittäjä hankkii pesään tuottoja, jos niitä on saatavissa ja siksi huoneiston käytöstä kuuluu maksaa korvaus.joutui ottamaan kantaa pesänselvittäjän vaatimusten tarpeellisuuteen. Pesänselvittäjällä on toimivalta kanteen nostamiseksi, mutta hän ei ole siihen velvollinen, ja kanteen nostaminen tarkoituksenmukaisuus on päätettävä tapauskohtaisesti, käräjäoikeus totesi.Testamentillaan vainaja oli ratkaissut omaisuutensa kohtalon veljenpojalleen ja sisarentyttärelleen. Veljenpoika vastusti asunnon pesänselvittäjän vaatimuksia.Oikeus totesi, että koska omaisuus oli menossa veljenpojalle testamentilla koruja lukuun ottamatta, ei pesänselvittäjä pystynyt näyttämään, että asunnon haltuunotto, häätö, omaisuuden ja vuokran periminen olivat tarpeellisia.Käräjäoikeus hylkäsi selvittäjän nostaman kanteen viime vuoden syyskuussa. Ratkaisu merkitsi selvittäjälle noin 13 000 euron oikeudenkäyntikuluja.Pesänselvittäjä vei asian edelleen Turun hovioikeuteen. Hovioikeus kumosi pari viikkoa sitten käräjäoikeuden ratkaisun.Pesänselvittäjä totesi, että vastuu omaisuudesta oli hänellä ja omaisuus oli määrätty hänelle luovutettavaksi.Veljen koti oli muualla ja hän asui asunnossa vain väliaikaisesti. Hovioikeus totesi, ettei kodin suojaa koskevia säännöksiä voitu soveltaa tapauksessa ja hyväksyi pesänselvittäjän vaatimuksen sillä perusteella, että hänellä on valta määrätä asunnon käytöstä ja hänellä oli oikeus vaatia myös vastiketta asunnosta. Veljen on maksettava vastikkeita 8 800 euroa.Veli ei pystynyt osoittamaan, että hän oli käyttänyt kuolinpesästä ottamansa noin 15 000 euron varat pesän kulujen hoitamiseen, minkä vuoksi hänen on palautettava rahat pesään.Kun vainajan veli hävisi riidan, hän joutuu maksamaan myös riidan kaikki oikeudenkäyntikulut, lähes 15 000 euroa.Riita tuli maksamaan veljelle lähes 40 000 euroa. Hän voi hakea ratkaisuun muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.