Pihlajalinnan hoivakodin toiminta keskeytetty Sastamalassa – potilas­turvallisuus vaarantunut merkittävästi

aluehallintovirasto (AVI) on päättänyt tänään keskeyttää terveyspalveluyritys Pihlajalinnan hoivakoti Ikipihlaja Annen toiminnan osittain.AVI:n tiedotteen mukaan Sastamalassa Pirkanmaalla toimivan hoivakodin asiakas- ja potilasturvallisuus on vaarantunut merkittävästi.Päätöksestä ilmenee, että henkilökuntaa on ollut liian vähän, ja apuna on käytetty jopa Securitaksen vartijoita. Lisäksi hoivakodin lääkkeiden säilytys, jakelu ja niihin liittyvät kirjaukset on hoidettu leväperäisesti.Aluehallintovirasto määrää Ikipihlaja Anne -toimintayksikön vähentämään asiakaspaikkoja ja keskittämään toiminnan alakertaan 13. marraskuuta mennessä.Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.