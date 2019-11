Erkki tilasi lämpöpumpun, sitten alkoi farssi: tutuksi tulivat perintätoimisto, juristit, haastemies ja käräjäoikeus

Taloussanomat

Erkki tilasi lämpöpumpun, sitten alkoi farssi: tutuksi tulivat perintätoimisto, juristit, haastemies ja käräjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Valitusprosessi alkaa

Ikäviä kirjeitä

Sovintoesitys juuri ennen oikeutta

Firma sanoo toimineensa oikein

Tarinan opetus?