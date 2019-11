Taloussanomat

30 vuotta ja 3 000 euroa – 70 vuotta, 1 800 euroa? Selvitä tästä, saatko parempaa palkkaa kuin ikäisesi!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ketkä Suomessa tienasivat vuonna 2018 yli 100 000 euroa? Katso IS:n verokoneesta. https://www.is.fi/verotiedot/