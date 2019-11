Taloussanomat

Tällainen jättiläinen Mehiläisen ja Pihlajalinnan kaupasta syntyy

Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistymisellä on vaikutuksia ympäri koko Suomen. Mehiläisellä on 70 erilaista lääkärikeskusta 57 eri paikkakunnalla, Pihlajalinnalla taas lääkärikeskuksia on yli 90 kaikkiaan 80 paikkakunnalla.Mehiläisellä on myös 12 sairaalaa ja Pihlajalinnalla 8. Näiden lisäksi yhtiöillä on muun muassa hammaslääkäriasemia, hoivakoteja ja muita palveluita ikäihmisille. Pihlajalinna omistaa myös 70 prosenttia Forever-kuntosaliketjusta.Nämä kaikki siis siirtyvät kaupassa Mehiläiselle, josta tulee Suomen suurin terveydenhuoltoalan yritys.Kaikkiaan Mehiläinen kertoo, että sillä on yli 1,2 miljoonaa asiakasta 440 toimipisteessä. Pihlajalinna ei ole kertonut asiakasmääristään samaan tapaan. Yhtiö kertoo, että kuntien terveydenhuollon ulkoistusten kautta sillä on väestövastuu yli 70 000 suomalaisesta.Kaikkiaan Pihlajalinnankin asiakasmäärät lasketaan kuitenkin useissa sadoissa tuhansissa. Mehiläisellä oli viime vuoden lopulla yli 7 300 ja Pihlajalinnalla 4 800 työntekijää.Terveydenhuollon jäteillä on päällekkäisyyksiä useilla paikkakunnilla. Tämä saattaa houkuttaa yrityksiä ”tehostamaan toimintaansa”, eli vähentämään esimerkiksi lääkäriasemien tai sairaaloiden määrää. Ratkaisut riippuvat kuitenkin varmasti asiakasmääristä ja yksiköiden kannattavuudesta.Molemmilla yhtiöillä on useita lääkärikeskuksia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kotkassa Kouvolassa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Molemmilla yhtiöillä on myös sairaalat Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Kaikkiaan reilulta pariltakymmeneltä paikkakunnalta löytyy sekä Mehiläisen että Pihlajalinnan lääkäriasema.Pihlajalinnalle kuuluu kahdeksan omaa Ikipihlaja-hoivakotia. Yhtiön vastuulla on kuntaulkoistuksien kautta myös 26 muuta hoivakotia. Mehiläisellä hoivakoteja on reilut 80 ja lisää aiotaan avata ensi vuonna.Mehiläinen ja Pihlajalinna laskevat yhdistyneitä lohkaisevansa 7,1 prosentin markkinaosuuden Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta, joiden arvoksi yhtiöt ilmoittavat 19,7 miljardia euroa.Yksityisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen markkina on Mehiläisen mukaan 6,1 miljardia euroa. Tästä kakusta Mehiläisen ja Pihlajalinnan osuus olisi 23 prosenttia.Yhtiöiden suurin kilpailija Suomessa on Terveystalo, joka viime vuoden lopulla ilmoitti saaneensa Attendon Suomen terveyspalveluiden oston päätökseen.Yhdessä yritykset hallitsevat alan markkinasta lähes 40 prosenttia. Keskittyminen ei todennäköisesti jää tähän, sillä terveydenhuollon jätit ovat jatkuvasti ostaneet ahkerasti myös muita pienempiä toimijoita.