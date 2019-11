Taloussanomat

Yksi ryhmä pitää Suomen käynnissä – veropotti: 1 219 772 000 euroa!

Näin 1,2 miljardin välittömät verot jakaantuvat

Ammattiryhmä Miljoonaa euroa Myyjät 213,1 Sosiaalialan hoitajat 190,7 Lastenhoitotyöntekijät 140,5 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 74,1 Kiinteistöhuollon työntekijät 73,8 Koneasentajat ja -korjaajat 62,2 Toimistosiivoojat ym. 57,4 Sairaala- ja laitosapulaiset 49,6 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 43,6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 27,9 Kehitysvammaisten hoitajat 26,3 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät 26,3 Hammashoitajat 20,9 Tarjoilijat 20,4 Postinkantajat ja -lajittelijat 15,6 Päiväkotiapulaiset 14,2 Kahvila- ja baarimyyjät 11,6 Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät 11,1 Vartijat 9,4 Kemianteoll. ja valokuvatuott. prosessityöntekijät 8,6 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat 8,1 Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat 7,0 Huoltamotyöntekijät 6,8 Talonrakentajat 6,5 Työkoneiden kuljettajat 6,4 Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat 6,2 Koneenasettajat ja koneistajat 6,0 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 5,2 Pesulatyöntekijät 5,0 Sanomalehtien jakajat, lähetit ym. 5,0 Avustavat puutarhatyöntekijät 4,4 Putkiasentajat 4,3 Sahatavaran sekä paperin ym valm. prosessityönt. 4,0 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 3,9 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat 3,7 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat 3,3 Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat 3,0 Muut rakennustyöntekijät 2,8 Hierojat ja kuntohoitajat 2,6 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. 2,6 Kampaajat ja parturit 2,4 Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet 2,1 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 2,0 Hotellisiivoojat 1,9 Konepuusepät 1,9 Valmistusalan avustavat työntekijät 1,7 Rakennusalan avustavat työntekijät 1,6 Rakennussähköasentajat 1,6 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat 1,4 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät 1,3 Huonekalupuusepät ym. 1,2 Jätteiden kerääjät 1,2 Teollisuusompelijat 0,9 Hautauspalvelutyöntekijät 0,9 Kellosepät ja vastaavat 0,8 Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät 0,8 Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät 0,8 Hyllyjen täyttäjät 0,4 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. 0,4 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat 0,3 Yhteensä 1219,8

Duunarit ovat Suomen selkäranka. Nämä lähes neljännesmiljoona päivittäin raskaisiin töihinsä palaavaa ahertajaa maksaa töistään nimittäin vuosittain yli 1,2 miljardia euroa veroina ja erilaisina maksuina.Asia selviää Taloussanomien selvityksestä, jossa verrattiin Tilastokeskuksen ja Verohallinnon tilastoja. Työläiset tukevat valtiota ja kuntia yhteensä niin suurella summalla, että se vastaa noin neljää prosenttia kaikista henkilöverotuksessa kerätyistä veroista ja maksuista. Välittömät verot ja maksut haukkaavat vajaat 18 prosenttia duunareille maksetuista ansioista.Duunareita ahkeroi eri työnantajien palveluksessa ympäri Suomea. Taloussanomat laski duunariammatteihin mukaan kokoaikaiset, kuukausipalkkaiset työntekijät niin yksityiseltä sektorilta kuin kunnilta ja valtion leivistäkin. Tällaisia ahkeroijia on Suomessa yhteensä yli 233 000 henkilöä.Todellisuudessa duunareiden maksama verosumma on vielä paljon suurempi. Lasketuissa luvuissa ei nimittäin ole mukana esimerkiksi lomarahoista tai mahdollisista ylitöistä maksettavia veroja, tai esimerkiksi palkanmaksun jälkeen työläiselle maksettavaksi tulevia arvonlisä- tai valmisteveroja. Mukaan laskettiin siis vain kaikki ne verot ja maksut, jotka työläinen joutuu suoraan ansioistaan kuukausittain maksamaan.Ylivoimaisesti suurimman veropotin maksavat palkoistaan myyjät, joita eri yrityksissä kuukausipalkkaisina töissä 38 000. He tilittävät joka vuosi kunnille ja valtiolle veroina ja maksuina yhteensä yli 200 miljoonaa. Toiseksi suurimman saaliin verokarhu kaappaa sosiaalialan hoitajilta. Heiltä kerätään vuodessa lähes saman verran, 190 miljoonaa.Lasten kanssa työskentelevät kuukausipalkkaiset duunarit maksavat vuodessa yli 150 miljoonaa, erilaiset siivous- ja puhdistusalan työmyyrät yli 130 miljoonaa, ja kuljetusalan duunareiltakin kerätään yhteiseen pottiin yli 20 miljoonaa. Rakennustyömailla työskentelevät duunarit maksavat vuosittain lähes saman verran. Ja päälle tulevat kaikkien ammattien tuntityöläisten maksamat verot.