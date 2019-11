Meluisat avokonttorit siivittivät 20 miljoonan euron tuloihin – Frameryn kehittäjä Samu Hällfors singahti kovatuloisimpien listalle

Taloussanomat

Meluisat avokonttorit siivittivät 20 miljoonan euron tuloihin – Frameryn kehittäjä Samu Hällfors singahti kova

Juuri nyt

Suurituloisimpien

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tamperelainen

Framery