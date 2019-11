Jopa miljardeja muotivaatteita heitetään uuniin – kysyimme vaatevuoren kohtalosta, ja vain yksi Suomessa toimiva ketju vastasi kattavasti

Taloussanomat

Jopa miljardeja muotivaatteita heitetään uuniin – kysyimme vaatevuoren kohtalosta, ja vain yksi Suomessa toimi

Pikamuoti

Näin Suomessa toimivat liikkeet vastasivat

Asos: Ei tarkkaa vastausta. ”Pyrimme myymään koko varaston.”

”Pyrimme myymään koko varaston.” Bestseller: Ei vastausta.

Bik Bok: ”Muutama prosentti.”

Ginatricot: Noin 1 %.

H&M: Ei vastausta.

KappAhl: 14 650 kpl eli 0,03 % koko varastosta tuloskaudella 18–19

Lindex: ”Lähtökohtaisesti ei jää myymättä.”

LPP Group: Noin 1 %.

Zalando: Ei vastausta.

Asos: Hyväntekeväisyyteen, kierrätettäväksi.

Bestseller: Alennusmyyntiin, kierrätetään, myydään muille markkinoille, lahjoitetetaan Punaiselle ristille.

Bik Bok: Alennusmyyntiin.

Ginatricot: Human Bridge- ja Fretex-hyväntekeväisyysjärjestöille tai myyntiin Shoes and clothes -ketjulle.

H&M: Alennusmyyntiin, siirretään seuraavaan sesonkiin tai myymälöihin toisilla markkinoilla.

KappAhl: ⅔ käytetään uudelleen tai kierrätetään, ⅓ poltetaan.

Lindex: Myydään alennusmyynnissä tai seuraavissa alennusmyynneissä. Yksittäiskappaleita hyväntekeväisyyteen.

LPP Group: Lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. (78 000 vaatekappaletta vuonna 2018)

Zalando: Myydään Zalando Lounge -alennuskaupassa tai outlet-myymälöissä.

Asos: Takaisin myyntiin, huonokuntoiset lahjoitetaan tai kierrätetään.

Bestseller: Myydään alennuksella, kierrätetään, myydään muille markkinoille, lahjoitetaan Punaiselle ristille.

Bik Bok: Takaisin myyntiin tai lahjoitetaan Pelastusarmeijalle.

Ginatricot: Myydään uudelleen.

H&M: Lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen tai kierrätetään, käyttökelvottomat poltetaan.

KappAhl: Pakataan ja myydään uudelleen.

Lindex: Myydään uudelleen.

LPP Group: Myydään uudelleen netissä tai liikkeissä.

Zalando: 97 % myydään uudelleen.