Taloussanomat

Perijän erikoinen temppu aiheuttaa valtavasti harmia – kolmikko odottaa rahojaan, eikä ratkaisua näy

Pesän osakkaat

Aikaa kului

Käräjäoikeus totesi

Tempauksellaan

eivät pääse heille kuuluviin rahoihin käsiksi yhden osakkaan erikoisen tempauksen vuoksi. Hän otti haltuunsa äitivainaan vanhan ajan säästötilin vastakirjan eli pankkikirjan eikä suostu toimittamaan sitä pankkiin rahojen jakamista vartenKyse on äidin jättämästä varallisuudesta. Äiti kuoli kesällä 2016. Pesän osakkaat ovat 60–70 -vuotiaita sisaruksia. Omaisuus käsittää noin 130 000 euron talletuksen, joka lepää säästötilillä. Rahojen kohtaloa on yritetty ratkaista jo kolme vuotta.Pesänselvittäjäksi määrätty asianajaja toimitti pesänjaon kolmisen vuotta sitten. Kaikki osakkaat hyväksyivät jaon ja pistivät nimensä jakokirjaan.Yksi osakkaista venkuloi, mutta pisti lopulta nimensä hyväksymisen merkiksi.lähes puolitoista vuotta, hän nosti moitekanteen ja vaati oikeudessa pesänjakajan tekemää perinnönjakoa kumottavaksi. Hän katsoi, että oli allekirjoittanut paperin muiden osakkaiden painostamana.Hän toi oikeudessa esille, että muut osakkaat olisivat suostuneet maksamaan hänelle 4 800 euroa korvauksena äidin 20 000 euron korujen jaosta, mistä hän ei ollut päässyt osalliseksi. Hän kertoi, että rahasta oli syntynyt osakkaiden kesken suullinen sopimus.Muut osakkaat vastustivat kannetta ja vaativat sen kumoamista. Heidän mukaansa kanteen nostanut oli hyväksynyt jaon allekirjoituksellaan ja samalla sitoutunut olemaan moittimatta jakoa. Osakkaat kiistivät myös painostuksen ja korvaukset koruista.Myös pesänjaon toimittanut asianajaja vastusti kannetta, koska osakas oli jo hyväksynyt pesänselvityksen eikä hänellä enää ollut puhevaltaa.Kanteen nostanut hävisi juttunsa käräjäoikeudessa eikä Helsingin hovioikeus myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden ratkaisu on tehty kuluvalla viikolla., ettei osakas ole pystynyt osoittamaan todeksi väitettään muiden osakkaiden kanssa tekemästä suullisesta sopimuksesta. Osakas oli oikeuden mukaan hyväksynyt pesänjakajan tekemän pesänjaon allekirjoituksellaan ja sitoutunut olemaan moittimatta sitä. Oikeus jätti moitekanteen tutkimatta.Asianajaja toimitti perinnönjakokirjan Länsi-Uudenmaan Säästöpankkiin rahojen jakoa varten, mutta kun äitivainaan säästökirja oli joutunut moitteen nostaneelle osakkaalle eikä hän toimittanut sitä pankkiin, niin pankki ei maksanut rahoja. Pankki vetosi vanhan säästökirjan ehtoon. Pankin on ensin saatava säästökirja, jotta se voisi jakaa rahat osakkaille.Säästökirjaa on yritetty saada myös ulosoton toimesta osakkaalta. Hän antoikin säästökirjan, mutta se osoittautui vanhaksi. Säästökirjaa on yritetty kuolettaa, mutta se ei ollut mahdollista, koska säästökirja on olemassa eikä kadonnut.Pankkikirjalle on saatu käräjäoikeudesta väliaikainen turvaamistoimi, mutta kuolinpesä peruutti sen, asia jäi sillensä. Käräjäoikeudessa on edelleen uusi pankkikirjaa koskeva riita-asia vireillä, mutta ratkaisua ei ole vielä annettu.osakas on aiheuttanut murhetta muille osakkaille. Hänelle itselleen ei olisi tulossa mitään, koska hänellä on isot velat ja velkojat ovat niskassa.Osakas oli yrittänyt perinnönjaon aikaan saada pankkikirjaa pesänjakajalta. Pesänjakaja ei sitä antanut, mutta antoi kirjan sivuista kopiot, koska osakas halusi nähdä äitinsä tilin tapahtumat.Käräjäoikeudessa asianajaja totesi, että kun osakas onnistui muilta osakkailta viemään pankkikirjan, hänelle selvisi syy, miksi tämä oli niin kiinnostunut saamaan pankkikirjan itselleen.Pankista on otettu osakkaaseen yhteyttä ja pyydetty pankkikirjaa rahojen jakoa varten, mutta hän ei sitä pankille luovuttanut.Niin kauan, kun pankkikirja on osakkaan hallussa ei varoja voida jakaa pesän osakkaille eikä velkojille.Oikeusjutun nostanut osakas joutuu maksamaan moitekanteen osalta vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat noin 13 000 euroa.Kun jako joskus päästään tekemään on jokaiselle osakkaalle tulossa runsaat 30 000 euroa, paitsi pankkikirjan kähveltäneelle, jonka osuus menee saataviaan kärkkyville velallisille.