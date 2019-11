Taloussanomat

Senioritalon rauha järkkyi, kun uusi asukas toi kaljaremmin mukanaan – häätö tuli alle vuodessa

Muuttaja veti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ikääntyneet

perässään joukon vieraitaan. Taloon tuli uudenlaista menoa, kun uusi asukas alkoi jakaa yhteisissä tiloissa ryyppyjä asukkaille.Pihassa mies piti tuttaviensa kanssa juhlia ja asunnossaan avointen ovien päiviä. Häiriöitä ja melua siedettiin jonkin aikaa, kunnes mies sai ensimmäisen varoituksen.Senioritalo on tarkoitettu ikäihmisille, joista moni kaipaa rauhaa. Heille ilmaiset ryypyt talon tiloissa eivät olleet ykkösasia.Senioritaloa hallinnoiva säätiö purki miehen vuokrasopimuksen. Päijät-Hämeen käräjäoikeus totesi purkamisen lailliseksi ja edessä on häätö. Mies kummasteli häätöä, koska ei omasta mielestään ollut aiheuttanut mitään ongelmia.Vain kolmisen kuukautta kului, kun mies sai ensimmäisen varoituksen aiheuttamistaan häiriöistä, kun hän örvelsi humalassa. Ennen varoitusta hän oli saanut jo huomautuksia.Pahempaa oli vielä tulossa. Talon eteistiloissa asukkaat kohtasivat miehen, joka tarjoili ilmaisia ryyppyjä. Kohta juhlinta laajeni, kun vierasjoukko kasvoi ja talon pihamaalla parannettiin äänekkäästi maailmaa yömyöhälläkin. Talossa alkoi kuljeskella joukkoa, joka siihen ei kuulunut.talon asukkaat eivät pitäneet menosta, joka aiheutti heissä pelkoa.Lopulta haastemiehen välityksellä asukkaalle vietiin varoitus. Se ei kuitenkaan menoa hillinnyt ja mies oli edelleen viikoittain päissään aiheuttaen ongelmia.Jatkuva järjestyssääntöjen rikkominen johti lopulta vuokrasopimuksen purkamiseen. Asuntosäätiö totesi, että perusteet purkamiseen oli olemassa. Sopimuksen purkamisen jälkeen mies jätti vuokrat maksamatta.Kun mies kiisti vuokrasopimuksen purkamisen, joutui asuntosäätiö turvautumaan käräjöintiin.Oikeudessa oli iso joukko todistajia. Yksi talon asukkaista kertoi, että mies on hyvin rauhallinen, mutta meteliä kesti yleensä siihen saakka kunnes kaikki olivat nukahtaneet.Meno oli talossa etenkin kesäaikaan vauhdikasta ja juhlinta lähes päivittäistä, kun asuntosäätiön väki oli ollut kesälomallaan. Asukas oli toisinaan käyttäytynyt uhkaavasti muita asukkaita kohtaan. Osa todistajista ei löytänyt mitään moitittavaa ja pitivät häntä ystävänään.Käräjäoikeus totesi kuukausia jatkuneen häiritsevän elämän ja usean kuukauden vuokrarästit syiksi, joilla vuokrasopimus voitiin purkaa.Häiriöitä aiheuttanut vuokralainen joutuu maksamaan asuntosäätiön oikeudenkäyntikulut, jotka ovat lähes 5 000 euroa. Hänen on maksettava myös noin 1 500 euron vuokrarästinsä.Käräjäoikeus ratkaisi vuokrariidan viime viikolla.