Taloussanomat

Nokia kääntyi viimein nousuun pörssissä – Outokumpu heilahti miinukselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihtokärjessä on selvässä nousussa Nokia, mutta Nokian Renkaiden ja Stora Enson osakkeita painavat suosituslaskut. Myös tulosjulkistaja Outokumpu on kääntynyt alamäkeen.Nokian kurssi oli noussut kello 14 mennessä 1,9 prosenttia 3,30 euroon. Eilen osake vahvistui 0,8 prosenttia neljä päivää jatkuneen laskun jälkeen. S&P laski tänään Nokian luokitusnäkymät vakaista negatiivisiksi.Tappiollisesta tuloksesta kertonut ruostumattoman teräksen valmistaja Outokumpu oli halventunut 1,7 prosenttia käytyään aiemmin päivällä selvässä nousussa. Tulos alitti markkinoiden odotukset terästoimitusten laskun myötä.Stora Enson R-osake oli laskenut kolme prosenttia. Myös UPM oli kaksi prosenttia miinuksella.Sellun- ja kartonginvalmistaja Metsä Board kertoi hieman parantuneesta vertailukelpoisesta liiketuloksesta. Yhtiö oli aiemmin antanut positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön B-osake oli halventunut 1,4 prosenttia.Suomea koskevista yt-neuvotteluista ilmoittanut rakennuskonserni SRV julkisti entistä enemmän tappiolle painuneen tuloksen. Yhtiö on kertonut jo aiemmin koko vuoden tappiollisuudesta. Osake oli 1,6 prosentin alamäessä.