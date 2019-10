Taloussanomat

SRV aloittaa yt-neuvottelut – kauppakeskus Redin rakennuttaja aikoo vähentää 90 henkilötyövuotta

Rakennusyhtiö SRV aloittaa tehostusohjelman, jonka yhteydessä käydään myös yt-neuvottelut Suomessa. Arvioitu henkilöstön vähentämistarve on 90 henkilötyövuotta, joka vastaa noin kuuden miljoonan euron vuotuista kustannusvaikutusta.Lyhyen tähtäimen tavoite on varmistaa, että ensi vuoden operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia. Tarkoitus on palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle.Ohjelma keskittyy tiedotteen mukaan organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin.Taseen keventämistä jatketaan myymällä muun muassa valmiita asuntoja, tontteja ja sijoituksia kireämmässä tahdissa. Tämän lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia alentaa omistustaan eri yhteistyöhankkeissa. Tavoitteena on keventää tasetta 40 miljoonalla eurolla ensi vuoden aikana.Omaan taseeseen rakentamista vähennetään siirtämällä tuotannon painopistettä omaperusteisista hankkeista omakehitteisiin hankkeisiin, jotka yhtiö myy sijoittajalle ennen rakentamista.Lisäksi hankkeiden valinnassa rajoitetaan korkeariskisten hankkeiden osuutta hankekannasta, jolloin tarjoustoiminta suunnataan kannattaviin hankkeisiin ja terveeseen volyymiin.Tavoitteena on saavuttaa useiden prosenttiyksiköiden säästöt satojen miljoonien eurojen hankintavolyymistä. Lisäksi epäsuorien hankintojen ja toimitilaratkaisujen kautta haetaan vähintään miljoonan euron vuosisäästöjä ensi vuoden loppuun mennessä.Yhtiön strategisena tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan selvästi sekä laskea sidotun pääoman tasoa asteittain 250–300 miljoonaa euroa nykyisten kauppakeskusinvestointien tultua realisoiduksi arviolta vuoden 2024 loppuun mennessä.Ensi vuoden näkymistä kerrotaan helmikuussa julkaistavassa tilinpäätöksessä.