Taloussanomat

Tarvitsetko verokortin? Toimi nopeasti! Verottaja sulkee palvelunsa viikoksi

Verottajan OmaVero-palvelu poistuu käytöksi viikon ajaksi tämän viikon perjantaista alkaen. Katkon aikana kaikki sähköinen ja henkilökohtainen asiointi veroasioihin liittyen kutistuu minimiin. Syynä on Verohallinnon tietojärjestelmäpäivitys.Verkkopalvelun huoltotauko alkaa perjantaina 1.11. kello 15.30. Palveluun voi kirjautua seuraavan kerran viikon päästä perjantaina 8.11. aamulla kello 9.Myös paikan päällä asioinnissa on katkos. Verotoimistoissa katko kestää 4.−6.11, jolloin tarjolla on vain yleisneuvontaa. Myös chat-palvelu on suljettu.Verokorttia ei ole mahdollista saada lainkaan 2.–6.11. välisenä aikana. 7.11. sen saa puhelimitse tai verotoimistosta ja seuraavana päivänä taas verkosta.Katkon aikana ei ole mahdollista hankkia verokortteja, käyttää veroprosenttilaskuria tai selvittää jäännösveron maksamiseen tarvittavia tietoja. Jälkimmäiset voi kuitenkin maksaa verkkopankissa, jos tiedot tarkistaa verotuspäätöksestä.Rakentamisilmoitusten jättö on mennyt kiinni jo 22.10 ja on mahdollista taas 8.11.Järjestelmäuudistuksen myötä osa nykyisistä verkkopalveluista sulkeutuu ja siirtyy OmaVeroon.