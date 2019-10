Taloussanomat

Satojen ammattien vertailu: katso, kuka tienaa saman verran kuin sinä

Esimerkkejä bruttoansioista eri ammateissa

Yli 6 500 Tutkimus- ja kehitysjohtajat: 6 508 €/kk

Yli 6 000 Talousjohtajat: 6 095 €/kk

Yli 5 500 Ylilääkärit ja erikoislääkärit: 5 925 €/kk

Yli 5 000 Tuomioistuinlakimiehet: 5 456 €/kk

Yli 4 500 Sovellusarkkitehdit: 4 752 €/kk

Yli 4 000 Hotellinjohtajat: 4 087 €/kk

Yli 3 500 Psykologit: 3 901 €/kk

Yli 3 000 Palomiehet: 3 151 €/kk

Yli 2 500 Putkiasentajat: 2 700 €/kk

Yli 2 000 Tarjoilijat: 2 300 €/kk

Alle 2 000 Satunnaistöiden tekijät: 1 722 €/kk

