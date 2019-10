Makkaroista sata miljoonaa, työtovereista testamentilla yllätysmiljonäärejä... IS esittelee 2000-luvun jättiperinnöt

Jättiperinnöt jäävät usein piiloon

Rikkaimpien perheiden perintöjen suuruuksia voi lähinnä veikkailla osakeomistuksia ynnäämällä: Miljoonien kuolinpesät sisältävät niin monia varallisuuseriä, osakkeita, ei-julkisia omistuksia, säätiöityjä varoja, kiinteistöjä – jopa kartanoita.



– On myös hyvin tavallista, että näiden isojen perintöjen varallisuutta hallinnoidaan suvun tai yksityisten omistamia sijoitusyhtiöillä, jotka omistavat osakkeita, Veronmaksajain keskusliiton lakiasiainjohtaja Vesa Korpela sanoo.



Julkisissa tiedoissa ei ole ollut varallisuustietoja, vain tulotiedot, sen jälkeen kun varallisuusvero poistui vuonna 2005.



Perintöjen merkitys näkyy esimerkiksi siten, että jakamattomat kuolinpesät nousevat vuosi toisensa perään Suomen suurituloisimpien listalle verotietojen perusteella. Pitkäikäisimpiä näistä on ollut viime aikoihin asti kokonaan tai osin jakamaton, vuonna 1959 kuolleen Per Hartwallin kuolinpesä. Vielä 2016 sille kertyi pääomatuloina 7,2 miljoonaa euroa.