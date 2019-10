Taloussanomat

Talouselämä: Noin 70 suurituloisen verotietoja ei anneta suoraan medialle ­– määrä voi vielä kasvaa

Noin 70 suurituloisen suomalaisen viime vuoden verotietoja ei luovuteta suoraan medialle, kertoo Talouselämä. Syynä on se, että suurituloiset ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista ja Verohallinto on tämän hyväksynyt.Talouselämän mukaan verotietojen julkistamista on vastustanut kaikkiaan noin sata suurituloista. Hakemuksia on vielä käsiteltävänä, joten medialle automaattisesti luovuttamatta jäävien tietojen määrä voi vielä kasvaa.Yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset ovat pystyneet tänä vuonna ensi kertaa estämään tietojensa luovuttamisen "henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella". Muutoksen takana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus.Pienempiä verotietoja Verohallinto ei toimita suoraan medialle. Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Osa tuntemattomammista nimistä voi kuitenkin jäädä löytymättä.Hakemus tietojen luovuttamisen estämiseksi piti jättää tämän viikon maanantaina. Viime vuoden verotiedot julkaistaan ensi viikon maanantaina.Uutissuomalainen kertoi kaksi viikkoa sitten, että silloin vain viisi hyvätuloista oli pyytänyt verotietojensa luovuttamisen estämistä.