Taloussanomat

Onko hallussasi tyhjäksi jäänyt talo? Tee ainakin nämä asiat, jotta se pysyy myyntikunnossa

Katon kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti ja korjata tarvittaessa.

Vinkit tyhjän talon omistajalle:

Pidä talossa peruslämpö. Syksyllä ja keväällä kannattaa säätää lämmitystä, että ei tule turhaa laskua. Jos pidät talon kylmänä, tyhjennä vesiputket jäätymisvaaran takia. Tarkista katon kunto säännöllisesti ja korjaa tarvittaessa. Pidä sadevesikaivot ja rännit puhtaina. Huolehdi siitä, että piha ei pääse metsittymään. Sovi jätehuollon kanssa roskien tyhjennyksestä harvakseltaan, ettei tule turhia laskuja.