Toinen puoliso sairastui ja toinen joutui tapaturmaan – lopulta elämä pyöri lainarahalla, eivätkä velkojat antaneet armoa

Velkaantuminen

Pariskunta

Käräjäoikeus

Hovioikeus

johtui muun muassa auton ylläpidosta, arkielämän normaaleista menoista ja toisen puolison vakavasta sairaudesta, joka lisäsi kustannuksia. Lisäksi toinen puoliso joutui työtapaturmaan, ja sen jälkeen työtilannekin heikkeni.Pariskunta haki ratkaisua raha-asioihinsa yhdistelemällä velkojaan, mutta lopulta oli turvauduttava velkajärjestelyhakemukseen.Suurin velkoja piti velkaantumista piittaamattomana, vaikka totesikin myöntämiensä velkojen käyttötarkoituksen hyväksyttäväksi.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi tammikuussa kummankin puolison hakemukset.Yhteistä velkaa pariskunnalla on noin 55 000 euroa ja kummallakin puolisolla on lisäksi omat velkansa – toisella 40 000 euroa ja toisella 10 000 euroa.vei asiansa Helsingin hovioikeuteen, joka tiistaina kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja määräsi velkajärjestelyn aloitettavaksi heti.Hovioikeus nostaa ratkaisussaan esille anteeksiannettavat ja inhimilliset syyt ja toteaa, ettei velkaantuminen ole erityisen moitittavaa ottaen huomioon olosuhteet ja velkojen pääasiallinen käyttötarkoitus.Toinen puolisoista joutui sairautensa vuoksi eläkkeelle yli 20 vuotta sitten. Kymmenkunta vuotta sitten hän joutui lisäksi vakavaan liikenneonnettomuuteen. Pariskunnan vanhimmat velat ovat suunnilleen samoilta ajoilta, ja velkamäärä alkoi kasvaa.Kolmelta suurimmalta velkojalta käräjäoikeus pyysi kannanottoa velkajärjestelyhakemuksesta.Vain suurin velkoja ilmaisi kantansa ja vastusta hakemusta. Sen mielestä pariskunnan velkaantuminen on ollut jatkuvaa. Luotonotto oli velkojan mielestä sinänsä hyväksyttävää, mutta se tapahtui velkojan riskillä.Pariskunta totesi, ettei halunnut jättää lainojaan hoitamatta vaan niistä oli tarkoitus selvitä. Tilannetta pahensi kuitenkin työssä käyvän puolison muutaman vuoden takainen työtapaturma ja siitä johtunut sairausloma. Ongelmia lisäsi vielä työtilanteen heikentyminen.Pariskunta yritti selvitä lainoistaan yhdistelemällä niitä. Korkeat korkokustannukset kuitenkin johtivat epäonnistumiseen.totesi eläkkeelle olevan puolison osalta, ettei hänellä ole tulevaisuudessakaan mahdollisuutta parantaa maksukykyään. Hänen maksuvaransa kuukaudessa on noin 200 euroa.Työssä käyvän puolison osalta oikeus totesi, että hänen mahdollisuudet parantaa maksukykyään tulvaisuudessa ovat heikot, sillä velkojen ja tulojen välillä on iso ristiriita. Hän rahoitti elämäänsä uuden velan ottamisella saadakseen maksettua vanhoja vippejä pois. Hänen maksuvaransa on noin 950 euroa kuukaudessa.Oikeuden mielestä puolisot velkaantuivat vastuuttomasti ja piittaamattomasti tuloihinsa nähden. Käräjäoikeuden hylkäsi hakemukset, koska velkajärjestelylle oli olemassa este. Painavia syitä järjestelyn aloittamiseksi käräjäoikeus ei löytänyt.Pariskunta vei asiansa edelleen Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi. Hovioikeudessa hakemukset saivat myönteisen kohtelun. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätökset ja määräsi velkajärjestelyn aloitettavaksi. Suurimmat velkojat vastustivat järjestelyn aloittamista.hyväksyi käräjäoikeuden kannanoton, jonka mukaan järjestelyn aloittamiselle oli olemassa velkajärjestelylaissa mainittu este. Hovioikeus löysi kuitenkin painavia syitä, joiden perusteella se päätti aloittaa velkajärjestelyn.Järjestelyn myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan. Silloin otetaan huomioon yksilölliset seikat ja tarkoitus on saada lopputulos, joka on kohtuullinen sekä velkojan että velallisen kannalta.Hovioikeuden mielestä pariskunta ei käyttänyt lainojaan selvästi tarpeettomiin menoihin. Vanhojen lainojen maksamista uusilla lainoilla ei ole hovin mielestä huolellista taloudenpitoa, mutta tarkoituksena on ollut velanhoitokulujen pienentäminen.Hovioikeus nostaa esille ratkaisussaan myös inhimilliset tekijät. Menoja ja velantarvetta lisäsivät toisen puolison sairaus. Velkaantumisen taustalla on inhimillisiä syitä eikä velkaantumista ole pidettävä erityisen moitittavana.Hovioikeus toteaa, että puolisoilla on yhteinen talous ja he ovat toisiinsa nähden elatusvelvollisia. Hovin mielestä järjestelyn myöntämisellä olisi kummallekin puolisolle huomattava merkitys ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun.Asia palautuu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi velkajärjestelyn aloittamiseksi.