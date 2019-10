Taloussanomat

Nyt se on tutkittu: näin rahakannustimet vaikuttavat eläkkeelle jäämiseen

Työurien pidentäminen on ollut keskeisessä asemassa työeläkejärjestelmän uudistamisessa. Tuore tutkimus osoittaa kuitenkin, että todellisuudessa eläköitymispäätöksiin vaikuttaa eniten lakisääteinen eläkeikä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy