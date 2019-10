Taloussanomat

Ruokavirasto aloittaa yt-neuvottelut – koskee tuhatta työn­tekijää 20 paikkakunnalla

Ruokaviraston yt-neuvotteluissa vähennystarve on jopa 95 henkilötyövuotta.

Neuvotteluiden piirissä on koko henkilöstö ja viraston kaikki toiminnot.Alustavan arvion mukaan vähennystarve on 95 henkilötyövuotta. Lisäksi enintään 15 saatetaan osa-aikaistaa.Virasto myös suunnittelee koko henkilöstön lomauttamista määräajaksi.Ruokavirastossa työskentelee noin tuhat ihmistä 20 paikkakunnalla. Henkilöstöön kohdistuvat toimet on suunniteltu toteutuviksi ensi vuonna. Toimilla tavoitellaan viiden miljoonan euron säästöjä ensi vuonna.Ruokavirasto muun muassa valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten hyvinvointia, kasvinterveyttä sekä lannoitevalmisteita ja rehuja. Virasto myös vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa ja toimii EU:n maksajavirastona.