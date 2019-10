Omaishoitaja-Merjan, 58, mitta tuli täyteen ja siitä alkoi kansanliike – ”Mitä jos sovittaisiin, että nyt loppui omaishoito”

Taloussanomat

Paimiolainen omaishoitajaperusti lokakuun alussa Palava sydän -nimisen kansanliikkeen. Salminen on kyllästynyt valittamiseen ja haluaa siirtyä puheista tekoihin.Lokakuussa Salminen alkoi koota muita poliitikkoihin pettyneitä omaishoitajia mukaan kansalaisliikkeeseen kapuamaan Arkadianmäen portaita oikeuksiensa puolesta.Lisäksi liike valmistelee kansalaisaloitetta lainsäädännön uudistamiseksi.– Mitä jos sovittaisiin kaikki yhdessä, että nyt loppui omaishoito. Kaikilla lähes kuitenkin on intervallipaikka ja kriisipaikkakin järjestyy nopeasti. Sovitaan päivä jolloin yhdessä päätetään, ettei enää jakseta. Kaikki yhtä aikaa kädet ylös, nyt riittää, kapinaliike kannustaa Facebook-sivuilla.Salmisesta tuli omaishoitaja pian hänen-poikansa syntymän jälkeen.Aktivistiksi Salmisen sai ryhtymään omalle pojalle palava sydän, ja ”viimeisenä niittinä” Taloussanomien viime aikojen omaishoitajauutisointi.– Ajatus [kansanliikkeestä] on kytenyt mielessä jo muutaman vuoden. Kun luin vanhoista omaishoitajamiehistä ja siitä, että luvatut rahat eivät ole korvamerkittyjä vaan menevät myös kaikkialle muualle kuin meille, suivaannuin. Se oli viimeinen niitti.Salminen sanoo, että kansanliike aikoo vaatia korvamerkittyä rahaa, jota ei viedä pois.Palava sydän -facebook-ryhmässä oli lokakuun loppupuolella yli kuusisataa jäsentä.Kansanliike järjestää 12. helmikuuta mielenosoituksen. Samaan aikaan suunnitteilla on marsseja ainakin myös Oulussa ja Kuopiossa.Kansanliike kehottaa myös kaikkia omaishoitajia, joilla on mahdollisuus, toimittamaan hoidettavan omaisensa laitokseen tai saamaan kotiin hoitajan. Seisokin tarkoituksena on osoittaa omaishoidon työn tärkeyttä koko sote-järjestelmän kestävyydelle.– Ne jota pystyvät, laittavat omaisensa laitoshoitoon. Se maksaa 300–500 vuorokaudelta, joten esimerkiksi nykyisellä jäsenmäärällä lasku olisi noin 200 000 euroa.– Sairaalat yrittävät kotiuttaa ihmisiä mahdollisimman nopeasti, terveyskeskukset ovat täynnä, hoitajapula vaivaa. Omaisen intervallihoito [lyhytaikaishoito] on vaikea yhtälö tässä.Parhaillaan ryhmässä pohditaan erilaisia tapoja osallistua ja osoittaa mieltä. Omaishoitajien mobilisointi ei ole helppoa, sillä moni on väsynyt ja kiinni kotona. Ikääntyneistä osa ei käytä internetiä. Etsinnässä on myös taho, joka sponsoroisi logolla varustetut huomioliivit.Valmisteilla on myös kansalaisaloite. Omaishoitajien aktiivit haluavat, että vuodelta 2005 peräisin oleva laki omaishoidon tuesta uudistetaan.– Yksi ihminen on lupautunut yhteyshenkilöksi, toinen luvannut hoitaa sata kirjekuorta ja postimerkkiä, joilla tavoitetaan ihmisiä, joilla ei ole tietokoneita. Apua kaivataan, Salminen sanoo.Aloitteen perusajatus on, että omaishoitajat palkkiot pitäisi saada kohtuulliselle tasolle ja verottomiksi, oikeudet sairauslomiin ja terveydenhuoltoon. Lakiin lisättäisiin myös säädös omaishoidon vapaiden säästämisestä ja kerryttämisestä.Nykylaissa vähimmäispalkkio on noin 400 euroa kuukaudessa tänä vuonna 2019 tai korotettu palkkio vähintään noin 800 euroa, mutta useissa kunnissa on käytössä myös muita palkkioluokkia.Lisäksi ongelmana on, että kunnat eivät osoita talousarviossaan omaishoidon tukeen riittäviä määrärahoja. Tuki voi loppua kesken vuoden, vaikka tarve säilyy entisellään. Kansalaisaloitteen mukaan monet kunnat ovat myös säästösyistä irtisanoneet hoitosopimuksia ja lopettaneet tuen maksamisen.