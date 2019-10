Taloussanomat

Olli Rehn kertoo eurokriisin synkimmistä hetkistä: Eurooppa olisi voinut ajautua jopa uuteen suursotaan





Eurooppa kävi kuilun reunalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ei B-suunnitelmaa vaan Z-suunnitelma





Pahanilmanlintuja ja pettureita

Kakkosluokan kriisitoimia





Kriisitoimien piti palauttaa luottamus

Ensi kerralla kaikki on toisin