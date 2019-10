Taloussanomat

Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti

”Ei mennyt kuin Strömsössä”

Yksittäistapauksia

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina espoolaisperheen Teneriffan matkasta, joka oli täynnä ikäviä yllätyksiä. Unelmaloman ongelmiin vaikutti olevan yhä syynä matkatoimisto Tjäreborgin brittiläisen emoyhtiön Thomas Cookin konkurssi.Matkayhtiö Tjäreborg on tiedottanut, että yhtiön toiminta jatkuu normaalisti emoyhtiön konkurssista huolimatta.Parhaillaan Teneriffalla lomaileva helsinkiläinen Suvi https://www.is.fi/haku/?query=suvi kertoo hänen perheensä kohdanneen matkallaan samoja ongelmia kuin espoolaisen Kallen https://www.is.fi/haku/?query=kallen perhe.Suvin porukka varasi Teneriffan-loman Tjäreborgin kautta tarkan harkinnan jälkeen. Luvassa oli odotettua rentoutumista luksushotellin sviitissä all inclusive -puitteilla.Suunnitelmiin tuli kuitenkin muutos, kun Tjäreborgilta ilmoitettiin vain kolme päivää ennen matkan alkua, että heidän hotellivarauksensa oli peruttu, mutta heidät oli siirretty toiseen hotelliin. Alkuperäinen hotelli ei Suvin mukaan ottanut vastaan Tjäreborgin asiakkaita johtuen luottoriskistä.– Uusi hotelli oli tasoltaan aivan eri luokkaa. Hyvitykseksi olisi tarjottu 10 prosentin korvausta matkan hinnasta, mikä ei ollut mitenkään kohtuullinen tarjous, hän kertoo IS:lle puhelimitse.– Varaamamme hotelli oli arvostettu hotelli upealla allasalueella, kun taas tarjottu hotelli oli betonikolossi, missä oli vain yksi allas.Toinen hotelliehdotus puolestaan sijaitsi eri saarella, 45 minuutin lauttamatkan päässä heidän varaamastaan lomakohteesta. Hotellissa ei myöskään olisi ollut all inclusive -palvelua.– Korvaukseksi Tjäreborg tarjosi vesipuistolippuja ja 10 kiloa lisämatkatavaroita veloituksetta.Lopulta Suvi tarjoutui siirtämään alkuperäisen hotellin varauksen omiin nimiinsä ja maksamaan varauksen omalla luottokortillaan.– Tjäreborgin asiakaspalvelusta sanottiin, että minun pitää selvitellä asiaa itse. Soitin hotelliin, ja silloin selvisi, että Thomas Cookin varaukset oli irtisanottu jo syyskuussa, joten hotelli oli loppuunmyyty.Lopulta perhe varasi hotellin itse netistä ja sai Tjäreborgilta rahat takaisin majoituksesta. Suvi kummastelee kuitenkin, miksi Tjäreborg ilmoitti hotellin peruuntumisesta vain kolme päivää ennen matkaa, jos hotelli oli irtisanonut varaukset jo syyskuussa.– Kirsikkana kakun päällä Tjäreborgilta ilmoitettiin, että paluulento laskeutuu Helsingin sijaan Turkuun, mistä meillä on bussikuljetus Helsinki-Vantaan lentokentälle, hän huokaa.– Ei mennyt kuin Strömsössä. Tämä ei voi olla mitään normaalia toimintaa, kuten Tjäreborg tiedottaa.Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=jessica+virtanen sanoo, ettei voi kommentoida Suvin perheen tapausta, mutta kertoo yleisesti, että ongelmat matkayhtiön hotellivarauksissa ovat ”yksittäistapauksia”.Ongelmat johtuvat hänen mukaansa siitä, että osassa Tjäreborgin emoyhtiön Thomas Cook UK:n konkurssista kertovista uutisista ei ole käynyt ilmi, että Tjäreborgin toiminta jatkuu.– Osa partnereistamme on luullut myös Pohjoismaisen yksikkömme menneen konkurssiin, vaikka olemme konsernin erillinen osa, jonka toiminta jatkuu, Virtanen kertoo.– Olemme tietysti informoineet heitä tilanteesta, mutta on ollut joitakin yksittäistapauksia, missä olemme joutuneet siirtämään asiakkaitamme toiseen hotelliin. Näihin asiakkaisiin on oltu välittömästi yhteydessä ja tarjottu vastaavaa majoitusta.Virtanen ei voi ottaa kantaa siihen, kuinka pian emoyhtiön konkurssin jälkeen Tjäreborg on saanut tietää hotellivarausten peruuntumisesta tai siihen, oliko Suvin perheen hotelli perunut Tjäreborgin varaukset jo syyskuussa.– Riippuu tapauksesta ja hotellista. En voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Kun saamme tiedon hotellimuutoksista tai peruutuksista, etsimme asiakkaillemme vastaavan majoituksen ja olemme asiakkaisiimme yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.Virtanen ei osaa sanoa, kuinka monta asiakasta tilanne koskettaa.– Kyse on yksittäistapauksista. Meillä on valtavasti hotelleja, ja yhdessä hotellissa saattaa olla vain yksi asiakas, kun toisessa taas on monia. Siinä mielessä ei voi yleistää, että tilanne koskisi satoja asiakkaita, jos yksi hotelli peruu varaukset.Hän huomauttaa, että hotellivarauksiin tulee välillä muutoksia myös normaalisti.– Hotellissa saattaa olla vaikka remontti. Asiakkaan siirtäminen toiseen hotelliin voi joskus tapahtua lyhyelläkin aikavälillä.Lennon siirtyminen Helsingistä Turkuun koskee Virtasen mukaan vain yhtä lentoa, ja se johtuu lentokonetyypin vaihdoksesta.– Uusi lentokone on pienempi, jonka vuoksi osa asiakkaista joudutaan lennättämään Suomeen eri koneella.

Voiko Tjäreborgin toimintaa kutsua tällä hetkellä normaaliksi?

– Kyllä sitä siinä mielessä voi normaaliksi kutsua, että muutoksia on muutenkin silloin tällöin lennoissa, aikatauluissa ja hotelleissa. Ikävä kyllä sitä tapahtuu matkailussa silloin tällöin.