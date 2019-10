Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissaan

Taloussanomat

Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissa

Suora lento New Yorkista Sydneyyn kestää 19 tuntia. Matkustajien ja miehistön unirytmiä, melatoniinitasoja ja ruokailua seurataan matkan aikana.

Lentäjien liitto huolissaan