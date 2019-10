Taloussanomat

Kommentti: Piittaamattomuus omaishoidosta on käsittämätöntä politiikkaa

Taloussanomat on uutisoinut viime viikkoina iäkkäiden omaishoitajien ahdingosta sekä omaishoidon merkittävistä lisämäärärahoista, joiden osoite on kuitenkin jäänyt epäselväksi.Omaishoidossa tuntuu olevan, tavalla tai toisella, noin yleisesti ottaen, perseellään lähes kaikki. On toki kuntia, jotka näkevät omaishoidon hyödyt ja panostavat hoitajien jaksamiseen. Mutta tuntuu, että yleensä jos omaishoidolle jotain annetaan, toisesta päästä viedään.Eräs eläkeläismies kertoi olevansa 92-vuotiaan äitinsä omaishoitaja. Äidillä on veteraanitunnus. Mies saa hoitamisesta 399 euroa kuukaudessa, josta maksaa kunnalle veroa 32 prosenttia. Mies kertoo, että kunta saa takaisin valtionkonttorilta veteraanin hoidosta maksetut kulut ja päälle vielä omaishoitajan verot, 520 euroa kuukaudessa. Kunnan vanhushoidon säästö on muuttunut jopa tuotoksi!Omaishoitajien työssä on jotakin sellaista, joka on helppo sivuuttaa. Ajatus letkuihin sidottuun ihmiseen sidotusta toisesta ihmisestä on häiritsevä. Ja jos sitten itse joutuu letkun jompaankumpaan päähän, elämä voi muuttua lähinnä selviytymistaisteluksi.Piittaamattomuus omaishoidosta on käsittämätöntä politiikkaa, sillä sairaita, vammaisia ja vanhuksia hoitaa 350 000 suomalaista, osa omaishoidon tuella. Nykyisessä hallitusohjelmassa, jossa on 212 sivua, omaishoidosta on kaksi sanaa (”kehitetään omaishoitoa”).Mitä tapahtuisi, jos omaishoitajat päättäisivät yhtenä päivänä vain nostaa kädet ylös? Syitä ainakin olisi.Omaishoidon tuki on surkea. Alin maksuluokka on 399 euroa kuukaudessa, sitä saa valtaosa hoitajista. Raskaammasta työstä saa vähintään 799 euroa. Palkkioihin on tullut indeksitarkastuksia, mutta ei mitään varsinaisia nostoja.. Verottaja vie tuesta osansa, vaikka monet muut etuudet ovat verottomia. Omaishoitopalkkio tulee muiden tulojen päälle, ja veroprosentti voi helposti nousta 40–50 prosenttiin. Nettotuki vaihtelee näin ollen saajasta eikä työn vaativuudesta riippuen.Palkkiot vaikuttavat myös etuuksiin. Jotkut omaishoitajat eivät edes ota palkkiota, koska se vaikuttaa perustoimeentulon tukiin.Moni omaishoitoperhe tarvitsee kotihoitoa. Sen asiakasmaksu määräytyy sekä hoitajan että hoidettavan bruttotuloista – vaikka vain toinen saisi hoitoa! Maksu saattaa olla niin suuri kuussa, että omaishoidon pienin palkkio ei edes kata kotihoidon maksua.Omaishoitaja maksaa lopun sitten vaikka omasta pussista – vaikka palkkio on tarkoitettu nimenomaan hoitajan palkkioksi, ei toimeentulon jatkeeksi tai asiakasmaksuihin.Omaishoitajalla on oikeus 2–3 vapaaseen kuukaudessa. THL:n kyselyn mukaan vain noin puolet omaishoitajista käyttää heille myönnettyjä vapaita. THL pitää tilannetta erittäin huolestuttavana hoitajien jaksamisen näkökulmasta.Selitys ei varmasti ole se, etteivätkö vapaat kelpaa. Useinkaan vaihtoehdot, joita kunnat tarjoavat, eivät sovi hoidettavalle. Voi esimerkiksi olla, että jos vaikeasti muistisairas käy laitoshoidossa, hänen tilansa heikkenee, ja hoito muuttuu entistä raskaammaksi hoidettavan palattua.Kuntien käytännöt ovat kirjavia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki teki 2017 kaksi uudistusta: omaishoidon tuen maksuluokkiin ja omaishoitajien vapaapäiviin. Mitä niistä seurasi? Kun tukiluokkien määrä laski neljästä kolmeen, suurin osa tippui omaishoitajien paikallisyhdistyksen arvion mukaan alempaan tukiluokkaan ja hävisi 120 euroa. Yksittäisillä ihmisillä tuki kasvoi.Kaupunki lisäsi rahaa ja antoi hoitajille lisää vapaatunteja. Sinänsä hyvä, mutta... Omaishoitajille tuli kuuden tunnin palvelusetelin sijaan 12 tunnin palveluseteli. Osa omaishoitajista, erityisesti lapsien, olisi ottanut mieluummin kaksi kuusituntista. Hoitaja ei pysty tekemään koko vuoroa kerralla ja 12 tuntia voi olla vaikea kuluttaa yhteen menoon. Asia tiedostettiin myös kaupungissa, mutta toistaiseksi ”käytössä olevat tietojärjestelmät eivät sitä mahdollista”.