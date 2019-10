Taloussanomat

Rakennusalan näkymät heikentyneet – avoimia työpaikkoja yhä vähemmän

Rakennusluvat ovat laskeneet jo pidempään

Rakentamisen näkymät ovat heikentyneet, ja ensi vuodesta on tulossa vaikea, varoittaa Rakennusteollisuus RT syksyn suhdannekatsauksessaan.Uusien asuntoaloitusten määrä putoaa selvästi parin viime vuoden ennätyslukemista. RT:n mukaan tänä vuonna aloitetaan 38 000 ja ensi vuonna enää 32 000 asunnon rakennustyöt.Asuntorakentaminen vähenee nopeasti, sillä viime vuosina aloituksia on ollut suunnilleen 45 000 vuosittain.Erityisesti vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen tuotanto supistuu voimakkaasti. Valtion tukemien ara-asuntojen aloitukset sitä vastoin lähtevät ensi vuonna kasvuun, mikä loiventaa hieman rakentamisen alamäkeä.Rakennusalan odotusten heikentymisestä kertoo, että vielä keväällä RT ennakoi ensi vuodelle 36 000 asuntoaloitusta.Taloyhtiölainoihin kohdistuva epävarmuus ja kuluttajien luottamuksen heikkeneminen synkentävät asuntorakentamisen näkymiä. Toisaalta matala korkotaso ja vahva sijoittajakysyntä hidastavat rakentamisen laskua, RT kertoo.Valmistuvien asuntojen määrä on vielä korkealla, mutta viime vuosien rakennusbuumi alkaa vääjäämättä olla ohi, ja suunta on nyt alaspäin.Kehitys ei tule yllätyksenä, sillä asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrä kääntyi selvään laskuun jo viime vuoden alussa. Myönnetyt rakennusluvat ovat perinteisesti ennakoineet varsin hyvin rakentamisen kehitystä.Uudisrakentaminen keskittyy yhä voimakkaammin kasvukeskuksiin. RT:n kyselyssä rakennusliikkeet arvioivat, että pääkaupunkiseudun osuus asuntoaloituksista kasvaa ensi vuonna jo 50 prosenttiin. Uusien asuntojen rakennustöistä yli kolme neljäsosaa aloitetaan niin sanotussa kasvukolmiossa eli pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.Rivitalojen ja omakotitalojen rakentamiseen RT ennakoi loivaa hidastumista tälle ja ensi vuodelle. Kokonaisuudessaan rakentaminen vähenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna kolme prosenttia.Asuntotuotannon supistumisen vuoksi myös rakennusalan työllisyys kääntyy ensi vuonna laskuun. Alalla on takana useamman vuoden hyvä työllisyyskehitys, mutta RT:n mukaan tuotannon hidastuminen näkyy jo nyt avointen työpaikkojen määrän laskuna.