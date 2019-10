Taloussanomat

Ulkomaille muuttanut luopui perinnöstä, koska se olisi mennyt velkojille – pian iski katumus

Poika ilmoitti kaksi päivää isänsä kuoleman jälkeen, ettei ole pesän osakas. Hän on asunut vuosikaudet ulkomailla, ja kotimaahan oli jäänyt velkaa ja velallisia.Poika tuli kohta katumapäälle ja perui ilmoituksensa ja nosti perinnönjakoa kokevan moitekanteen. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen eikä mies saanut jutulleen valitusoikeutta Itä-Suomen hovioikeudesta.Poika väitti, että häntä oli painostettu luopumaan osuudestaan. Siitä ei ollut kuitenkaan näyttöä.Pesän muiden osakkaiden mielestä hän luopui osuudestaan, koska se olisi mennyt velkojille. Katumapäälle tultuaan aikamiespoika oli sisarustensa mukaan ehdottanut, että muut osakkaat antaisivat hänen osuutensa pimeänä.Tosiasiassa hän oli saanut ennakkoperintöä, kun isä oli joutunut 1990-luvulla maksamaan hänen velkojaan yli 15 000 markan edestä.Runsaan 11 hehtaarin järveen rajoittuva maatila ja muu omaisuus jaettiin muiden sisarusten kesken. Omaisuuden todellinen arvo on ainakin 200 000 euroa. Pari vuotta sitten maatilan naapurista myytiin puolen hehtaarin rantatontti, jonka hinta oli 120 000 euroa.Isä kuoli kolme vuotta sitten. Kuolinpesän varallisuus koostui kirkasvetiseen järveen rajoittuvasta maatilasta, tilan melko isosta irtaimistosta ja talletuksista.Kiinteistön arvoksi omaisuusluettelossa oli merkitty 110 000 euroa. Yhden välittäjän arviona esitettiin kiinteistön ja metsän arvoksi 170 000–180 000 euroa. Pesän varoiksi velkojen jälkeen saatiin noin 136 000 euroa.Maatilan irtaimisto koostui muun muassa kahdesta traktorista, useista työkoneista, kahdesta moottoriveneestä, istuttavasta ruohonleikkurista ja mönkijästä.Pesän osakkaina olivat sisarukset ja äiti, joka myös luopui osuudestaan. Kun osa sisaruksista oli myynyt osuutensa yhdelle osakkaalle, oli jakajia loppujen lopuksi vain kaksi.Kirjallisen luopumisen tehnyt veli toimitti tiedon myös Itä-Suomen maistraatille. Myöhemmin hän yritti peruuttaa ilmoitustaan ja jos se olisi hyväksytty, olisi jakajia ollut silloin kolme. Peruutusilmoitusta ei ollut toimitettu maistraattiin.Poika nosti moitekanteen perinnönjaosta Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Pesänjakaja oli pojan tekemän ilmoituksen perusteella todennut, että tämä oli luopunut osuudestaan.Poika väitti, että häntä oli painostettu luopumaan. Hänet kutsuttiin oikeudenkäyntiin uhalla, että asia voidaan jättää silleen tai käsittelemättä, jos hän ei tule paikalle. Hän ei tullut istuntoon eikä ilmoittanut mitään estettäkään.Muut osakkaat vaativat kanteen hylkäämistä. Heidän mielestään peruutuksen syynä oli veljen vaatimus saada osuutensa ”pimeänä käteen”. He kiistivät painostaneensa veljeään ja luottaneensa luopumusilmoitukseen. He muistuttivat myös, että veli vetosi luopumisilmoitukseensa puolitoista vuotta sen jälkeen, kun se oli tehty.Osakkailla oli oikeudessa kirjallisena todisteena sähköposti, jossa veli ilmoittaa luopuvansa osuudestaan, koska se menisi velkojille.Käräjäoikeus hylkäsi pojan nostaman kanteen viime vuoden huhtikuussa.Pesänjakajan antaman selvityksen mukaan veljeä oli ohjeistettu tekemään luopumisilmoitus muodollisesti oikein ja korostettu kiireellisyyttä ulosmittauksen välttämiseksi. Muuta painostusta viesteistä ei löytynyt.Pesänjakotoimituksessa oli ollut esillä veljen lähettämä kirje isänsä kanssa käymistään keskusteluista velkatilanteestaan. Kirje oli tehty vain muutama päivä isän kuoleman jälkeen ja siinä viitattiin luopumisilmoituksen estävän velkojen ulosmittauksen. Pesänjakaja nosti esille myös isän maksamat velat, joka katsottiin ennakkoperinnöksi.Käräjäoikeuden mukaan osakas oli tehnyt luopumisilmoituksen vapaasta tahdostaan ulosoton välttämiseksi.Kiista eteni edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen, mutta se ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden ratkaisu jäi pysyväksi.Jos oikeus olisi hyväksynyt kanteen, olisi osakas voinut saada noin 25 000–30 000 euron omaisuuden, joka olisi mennyt velkojille. Nyt hän joutuu maksamaan kuolinpesän osakkaiden oikeudenkäyntikuluja noin 4 700 euroa.Hovioikeus antoi jutussa ratkaisun pari viikkoa sitten.