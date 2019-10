Taloussanomat

VM: Rakentamisen hyvä suhdanne on päättymässä – uusien kerrostalojen rakentaminen vähenee nopeasti

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä ja rakentamisen tuotanto vähenee tänä ja ensi vuonna, valtiovarainministeriö (VM) kertoo tiedotteessaan.Ministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi, että tuotanto laskee tänä vuonna 0–2 prosenttia ja 1,5–3,5 prosenttia ensi vuonna.Vaikka uusia rakennushankkeita käynnistettiin alkuvuonna runsaasti, hankkeiden määrä on nyt kääntynyt myönnettyjen rakennuslupien määrän perusteella laskuun.Rakentamisen hintakehityksen arvioidaan tasaantuvan, kun käynnistyvien rakennushankkeiden määrä vähenee. Myös työllisyyden odotetaan sen seurauksena kääntyvän laskuun ensi vuoden aikana.Talouskasvun jatkuminen ja matalalla pysyvät korot tukevat kuitenkin rakentamisen kysyntää, eikä äkillistä rakennushankkeiden määrän vähenemistä ei ole näköpiirissä.– Uusien kerrostalojen rakentamisen odotetaan vähenevän nopeasti, koska kerrostalojen rakentamisluvat ovat vähentyneet tammi–heinäkuun aikana lähes 20 prosenttia, VM sanoo.– Rakennusaloitusten määrä on palautumassa pidemmän aikavälin kestävän kysynnän tasolle.Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan 37 000−38 000 asunnon rakentaminen. Ensi vuonna aloituksia sen sijaan arvioidaan olevan ”tuhansia vähemmän”.Myös tuotannollisten tilojen rakentamisen arvioidaan vähenevän tänä vuonna.Tuotannollisten tilojen rakennusluvat ovat vähentyneet noin kymmenen prosenttia tammi–heinäkuussa. Teollisuus on kuitenkin investoinut tiloihin aktiivisesti tänä vuonna, ja myös terveyshuollon rakennuksien sekä niin kutsuttujen kokoontumisrakennusten rakentaminen on ollut vilkasta.Korjausrakentamisen kasvu on sen sijaan viime vuosina hidastunut. Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa korjausrakentamisen kasvavan noin 1,5 prosentin vauhtia lähivuosina. Myös maa- ja vesirakentamisen arvioidaan lisääntyvän sekä kuluvana että ensi vuonna julkisten hankkeiden lisääntyessä.