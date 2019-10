Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

Taloussanomat

Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Maija teki 200 hakemusta

Maija jatkaa yrittämistä