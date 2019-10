Turkin hyökkäys säikäytti sijoittajat ja heikensi liiraa – konflikti voi heijastua erityisesti matkailubisnekseen

Taloussanomat

Turkin hyökkäys säikäytti sijoittajat ja heikensi liiraa – konflikti voi heijastua erityisesti matkailubisneks

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä hyötyisi pakotteista

Matkailubisnes voi kärsiä