Paritalossa puhkesi reipas riita 8 neliön varastosta – naapurit tuomittiin makselemaan 33 000 euroa toistensa kuluja

Paritalossa puhkesi reipas riita 8 neliön varastosta – naapurit tuomittiin makselemaan 33 000 euroa toistensa

koostuu kahdesta samanlaisesta asunnosta. Kummassakin on 233 neliötä kahdessa kerroksessa.Riidan voitti juridisesti osakas, jolle neliöt yhtiöjärjestyksenkin mukaan kuuluivat.Taloyhtiön on kuitenkin maksettava riidan loppulasku.Kahden osakkaan taloyhtiössä kiista jätti syvät jäljet omistajien väleihin. Tuskaa lisää riidan loppulasku, joka tarkoittaa kummallekin osakkaalle runsaan 16 000 euron laskua.Oikeusprosessi käynnistyi, kun varastotilan omistaja nosti naapurinsa autonrenkaat pihalle ja sarjoitti lukon.Paritalo valmistui 1970-luvun puolessavälissä. Yhtiössä on kaksi asuntoa, A ja B. Asunnot olivat saman perheen hallinnassa runsaat 30 vuotta. Toisessa asunnossa asui poika ja toisessa isä perheineen. A asunto vaihtoi omistajaa kymmenkunta vuotta sitten.identtiset muutoin, mutta A:n alakerrassa on yhtiöjärjestyksessä mainittu taloyhtiön lämpökeskus. B-asunnossa on varastohuone, joka oli isän ja pojan perheiden yhteiskäytössä. Isä säilytti mm. autonrenkaitaan varastossa. Sekä lämpökeskus että varasto ovat kahdeksan neliön kokoisia.B-asunnon varasto on rakennettu talon valmistumisen jälkeen. Se erotettiin asunnon askarteluhuoneesta kevyellä väliseinällä ja tilasta rakennettiin ovi ulos. Huoneen sähkö otetiin B-asunnosta.Talon yhtiöjärjestystä rukattiin 1990-luvulla huoneistojen pinta-alojen osalta ja siihen otettiin maininta lämpökeskuksesta, joka jäi yhtiön hallintaan. Mitään mainintaa yhtiöjärjestykseen ei tullut varastotilasta.Kun isä sitten myi asuntonsa ja uusi omistaja sai varastotilaan avaimen ja hänkin alkoi pitää renkaitaan siellä. B-asunnon omistaja antoi tilanteen jatkua ennallaan ”eräänlaisena kädenojennuksena” uudelle omistajalle, jolla ei ollut omaa varastoa.Varaston käytöstä tuli osakkaiden kesken sanomista, kun taloon muuttanut asensi tilaan omaan käyttöönsä hyllyn ja toi muutakin tavaraa varastoon. Hänen näkemyksensä mukaan tila oli taloyhtiön, koska isännöitsijätodistuksessakin oli ollut maininta varastosta.Tilanne ryöstäytyi kolme vuotta sitten ja osakkaiden kesken tuli riitaa varastoon asennetusta valvontajärjestelmästä. Toisen asunnon televisioantennikin vaurioitui ja seurauksena oli ruudullinen häiriöitä.Lopputulos oli, että B:n osakas toimitti A:lle viestin, jossa esitti, että tämä veisi tavaransa varastosta. Kohta B:n omistaja kiikutti naapurin tavarat ulos, sarjoitti varaston oven lukon ja otti tilan hallintaansa.A:n omistaja oli taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hän kutsui hallituksen koolle. B:n omistaja oli hallituksen jäsen, mutta hän ei ilmestynyt kokoukseen.sitten taloyhtiön ylimääräinen yhtiökokous käsitteli lukitun varaston kohtaloa. A-asunnon omistajan mielestä häntä ei kohdeltu tasavertaisesti ja oli sitä mieltä, että asunto oli ostettu tiedolla, jonka mukaan varasto oli hänenkin käytössä.Riita eteni Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi runsas vuosi sitten. Taloyhtiö vaati, että myös A-talon osakkaan on saatava käyttää varastotilaa.Oikeus kuuli todistajana henkilöä, joka oli toiminut yhtiön isännöitsijänä. Hänen näkemyksensä mukaan varastotila on aina kuulunut B-asuntoon ja on nytkin asunnon kodinhoitohuone yhtiöjärjestyksen mukaan. Yhtiöjärjestyksen mukaan varastotilaa ei B-asunnossa ole olemassakaan.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan mainintaa varastotilasta ei ole eikä asunnon omistaja ole antanut suostumustaan, jonka mukaan varasto kuuluisi taloyhtiölle. Osakas on sallinut A-asunnon osakkaan säilyttää siellä ainakin autonrenkaitaan, kunnes eväsi suostumuksensa.Oikeuden mukaan varastotila ei ole luovutettavissa vahvistuskanteella muille osakkaille ja hylkäsi kanteen.Taloyhtiö vei kiistan edelleen Helsingin hovioikeuteen, joka antoi runsas viikko sitten ratkaisun. Se ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.Taloyhtiö esitti hovioikeudessa, että kumpikin osapuoli maksaisi omat kulunsa. Siihen oikeus ei suostunut.Kun taloyhtiö hävisi kiistan, joutuu se maksamaan kaikki oikeudenkäyntikulut. Taloyhtiön kulut ovat noin 19 000 euroa ja päälle tulevat vielä osakkaan lähes 14 000 euroa.Kahdeksan neliön kohtalo voi jatkua edelleen korkeimmassa oikeudessa, jos se myöntää valitusluvan.