Taloussanomat

Historiallinen linna myynnissä Varkaudessa – hintapyyntö 60 000 euroa: ”Ollaan valmiina myymään myös kodiksi”

Varkauden





Palo ei mahtisukua lannistanut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Myynnissä merkityksen ymmärtävälle









Mantusta vipinää kylälle





https://www.savonsanomat.fi/savo/Kangaslammin-Manttu-on-maakunnan-mahtavin-kivilinna/544083