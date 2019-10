Taloussanomat

Pauligin kahvimainoksen eläinlääkärikohtaus järkytti joitakin katsojia – yritys pahoittelee mielipahaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pauligin mainosvideo Juhla Mokan 90-vuotisen taipaleen kunniaksi sai aikaan somemyrskyn. Facebookissa kommentoijat suivaantuivat yrityksen sivulla siitä, että mainoksessa perheen lemmikkikoira lopetetaan eläinlääkärillä – varsinaista lopettamista ei tosin näytetä, vaan koiranomistajien hyvästit rakkaalle lemmikilleen.Eräs kommentoija puuskahti, että hänen mielestään kuolemalla ei ole korrektia mainostaa mitään, ikinä. Ei ihmisen eikä eläimen.– Monelle meistä lemmikki on perheenjäsen ja sen kuolema on todella traumaattinen tilanne. Siitä ei todellakaan halua saada muistutusta joka mainoskatkolla ja kahvihetkellä!– Olen itse joutunut viemään rakkaan koirani lopetettavaksi. Tämä mainos sai tuntemaan suuren surun ja ikävän. Toivon, etten näe mainostanne uudestaan, en halua liittää kahvin juontiani kipeään ja surulliseen muistoon, toinen kommentoija kertoi.– Ihmisenä, joka on poistunut se panta kädessä eläinlääkäristä, voin kertoa, että teidän mainoksenne oli potku vatsaan, kolmas murehti.Pauligin brändeistä vastaava Tomi Wirtanen https://www.is.fi/haku/?query=tomi+wirtanen haluaa pyytää anteeksi niiltä koiranomistajilta, joille mainoksen eläinlääkäri- ja koirakohtaus on aiheuttanut surua. Hän korostaa, että Paulig arvostaa saamaansa kuluttajapalautetta.– Itsekin koiranomistajana tiedän, että koiramme on sekä minulle, vaimolleni että lapsillemme todella tärkeä perheenjäsen.– Olemme saaneet mainoksesta myös tosi paljon positiivista palautetta. Sitä on kehuttu tosi tunteikkaaksi ja emotionaaliseksi, kauniiksi ja ennen kaikkea elämänmakuiseksi. Ja juuri sitä tavoittelimme mainoksella: Juhla Mokka on tekijöiden kahvi, ja haluamme nostaa hattua kaikille suomalaisille tekijöille. Heillä on arjessa ja työssä sekä iloisia että vaikeampia hetkiä.Voit katsoa kahvimainoksen tästä:

Oletteko ryhtyneet johonkin korjaaviin toimiin kritiikin takia?

Puolustajiakin löytyi