Taloussanomat

Fingrid päätti: pitää sähkön siirtohinnat ennallaan ensi vuonna

Fingrid päätti: pitää sähkön siirtohinnat ennallaan ensi vuonna

2.10. 13:58

Kantaverkkoyhtiö Fingrid pitää ensi vuonna sähkön siirtohinnat kantaverkossa nykyisellä, kuluvan vuoden tasolla. Tämän vuoden alussa Fingrid laski sähkön siirtomaksuja kantaverkossa keskimäärin kahdeksan prosenttia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fingridin tiedotteen mukaan yhtiön toiminta on vakaalla pohjalla ja muutosten odotetaan tulevaisuudessakin olevan varsin maltillisia.



Fingridillä on sähkömarkkinalaissa ja eurooppalaisessa lainsäädännössä määrätyt vastuut tuotannon ja kulutuksen hetkellisen tasapainon ylläpidosta sekä sähkömarkkinoiden ja valtakunnallisen kantaverkon kehittämisestä. Kantaverkkomaksuilla katetaan tästä toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.



Fingridin mukaan yhtiön tavoitteena on pitää hintamuutokset jatkossakin maltillisina oikein ajoitetulla ja mitoitetulla investointiohjelmalla, kehittämällä edelleen markkinaehtoista ja ulkoistettua toimintamallia sekä hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.



– Kantaverkon investointitaso on vakiintunut runsaaseen 100 miljoonaan euroon vuodessa. Lähivuosien investoinnit ovat seurausta sähköverkon ikääntymisestä ja sähkön tuotantorakenteen muutoksista siirryttäessä kohti vähähiilisempää energiajärjestelmää, tiedotteessa sanotaan.