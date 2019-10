Taloussanomat

Danske Bank aloitti Viron yksikön alasajon – taustalla rahanpesuskandaali

Tanskalainen pankkikonserni Danske Bank on aloittanut Viron-yksikkönsä sulkemisen, kertoo Viron rahoitusvalvoja Finantsinspektsioon.

Valvoja kertoo tiedotteessaan, että se on jatkanut Danske Bankin maksuoikeuksia kuluvan vuoden joulukuun loppuun asti. Pidennys liittyy it-muutoksiin, jotka liittyvät liki 11 000 Danske Bankin asiakkaan siirtymiseen virolaiselle LVH-pankille.Danke Bank ei voi enää ottaa Virossa uusia asiakkaita.Danske Bank ilmoitti helmikuussa lopettavansa toimintansa Baltian maissa ja Venäjällä. Taustalla oli laaja rahanpesuskandaali, johon pankki oli sotkeutunut.Pankki ilmoitti Viron-toimintojen sulkemisesta sen jälkeen, kun Viron rahoitusvalvoja oli helmikuussa antanut sille kahdeksan kuukautta aikaa sulkea Viron-konttorinsa.Danske Bankin helmikuisen ilmoituksen mukaan toimintojen lopettamisessa on kyse on strategisesta ratkaisusta eikä sillä ole tekemistä Viron-skandaalin kanssa. Pankki sanoi viime vuosina muuttaneensa strategiaansa ja keskittäneensä toimintaansa entistä enemmän ydinmarkkinoilleen.