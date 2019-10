Taloussanomat

Onko sinulla mätkyjä? Monet suomalaiset joutuvat tänään maksamaan

Onko sinulla mätkyjä? Monet suomalaiset joutuvat tänään maksamaan

1.10. 8:34

Useimpien suomalaisten jäännösverojen eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänään on jäännösverojen maksupäivä. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösverojen eräpäivät ovat joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa.



Maksueriä on kaksi, jos mätkyjen suuruus on vähintään 170 euroa.