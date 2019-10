Taloussanomat

Etk:n laskelma näyttää vauvakadon seurauksen – ”Jotakin on ehdottomasti tehtävä”

Suomalaisten





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennusteen mukaan

Vaikutus eläkkeitä laajempi

Tela-johtajalta pitkä lista korjauksia

Työperäinen maahanmuutto

”Täydellinen kaava”

Kaavassa