Onko väestökato Tilastokeskuksen ennustettakin suurempaa? Ekonomisti: ”Tämän luokan sukellukseen ei olla varauduttu”

Taloussanomat

Onko väestökato Tilastokeskuksen ennustettakin suurempaa? Ekonomisti: ”Tämän luokan sukellukseen ei olla varau

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virolaisten nettomuutto jo lähellä nollaa

Voi vaikuttaa jopa luottoluokitukseen