Heti viideltä ylös ja hiki pintaan! Johtajuuskonsultin mukaan tekosyyt estävät meitä aloittamasta päivää ”voitontunnilla”

Jotta työskentely

sinä nouset arkiaamuna? Miten aloitat päiväsi? Painatko herätyskellon torkkunappia ja jatkat uniasi, kunnes joudut lähtemään kiireellä töihin?Jos kanadalaista johtajuusvalmentajaa ja kirjailijaa Robin Sharmaa https://www.is.fi/haku/?query=robin+sharmaa on uskominen, meidän kannattaisi nousta ennen viittä ja aloittaa tasan viideltä tehokas, kolmeen 20 minuutin jaksoon jaettu ”voitontunti”. Tämä auttaa menestymään elämässä, luomaan innovaatioita ja viime kädessä myös vaurastua, Sharma väittää.Sharman uusin kirja 5 AM Club (Harper Collins) on vastikään ilmestynyt suomeksi.Ensimmäiset 20 minuuttia olisi syytä käyttää reippaaseen hikiliikuntaan, jotta esimerkiksi kortisoli alenee ja dopamiini ja serotoniini kohoavat. Seuraavat 20 minuuttia ”reflektoidaan” eli esimerkiksi kirjoitetaan päiväkirjaa, suunnitellaan, meditoidaan tai rukoillaan. Voitontunnin viimeiset 20 minuuttia on varattu henkilökohtaiselle kasvulle, ja silloin voi esimerkiksi lukea, kuunnella äänikirjoja tai podcasteja tai opiskella.Kello viideltä heräämistä Sharma perustelee esimerkiksi sillä, että tuohon aikaan vuorokaudesta on kaikkein rauhallisinta.Tarinan muotoon kirjoitetussa kirjassa hehkutetaan sitä, miten päivän aloittaminen viideltä suorastaan mullistaa elämänlaadun. Siinä korostetaan myös riittävän levon merkitystä. Jotta jaksaa nousta viideltä, täytyy mennä nukkumaan puoli kymmeneltä.Sharma kehottaa myös työn ja vapaa-ajan tasapainoon: pitämään kaksi vapaapäivää viikossa ja lomailemaan kunnolla. Hän kertoo itse pitävänsä joka vuosi kahden kuukauden kesäloman.olisi tehokasta, sitä on syytä jaksottaa: jokaisen tunnin työskentelyjakson jälkeen on hyvä pitää kymmenen minuutin tauko ja käydä vaikka happihyppelyllä. Luovat tehtävät on syytä ajoittaa aamuun ja rutiinitehtävät iltapäivään.Sharma varoittaa myös älylaitteiden, sosiaalisen median ja televisiosarjojen koukuttavuudesta. Hänen mukaansa ne varastavat ihmisten ”kognitiivista kaistaa” ja aikaa läheisten kanssa olemiselta. Ne häiritsevät myös unta. Älylaitteiden käyttö pitäisi hänen mielestään aloittaa aikaisintaan kahdeksan jälkeen aamulla ja lopettaa ennen iltaseitsemää.Kysyimme Robin Sharmalta, miten tavallinen ihminen rutiinista hyötyy ja miksi pitäisi herätä juuri viideltä.

Perustelet päivän aloittamista kello viideltä sillä, että silloin muut eivät ole hereillä ja saa aloittaa päivänsä kaikessa rauhassa. Jos ei esimerkiksi ole perhettä ja asuu rauhallisella seudulla, eikö ole sama aloittaa ”voitontunti” vaikka kello 7 tai kello 8?

– Jokainen voi nousta ihan milloin haluaa, mutta seitsemän ja kahdeksan aikaan usein jo puhelimet soivat ja tulee sähköposteja ja alkaa olla liikennettä. Kello viideltä on taianomainen hetki, kun aurinko nousee ja on rauhallista. Silloin on paras hetki suorittaa 20/20/20-rutiini.– Toki jos ei ole esimerkiksi perhettä ja asuu rauhallisessa ympäristössä, voi aloittaa kello seitsemältä, mutta neljän ja kuuden välillä on jotain erityistä, se on syvällisempi ja rauhallisempi osa päivää.

Paljon puhutaan ihmisten erilaisista kronotyypeistä eli siitä, että on olemassa aamuvirkkuja ja iltavirkkuja. Miten aamuviiden klubi soveltuu iltatyyppisille ihmisille?

– Satoja vuosia ihmiset ovat harjoitelleet aikaisin nousemista. Esimerkiksi monet uskonnolliset ihmiset, leipurit ja maanviljelijät ovat opetelleet nousemaan aikaisin. Sama pätee esimerkiksi moniin urheilijoihin tai sotilaisiin. On kyse neuroplastisuudesta eli aivoilla on kyky mukautua.

Oletko sitä mieltä, että ainoa tapa menestyä elämässä on herätä aikaisin?

– En tietenkään, on monia tapoja menestyä. 5 AM Clubissa kello viideltä herääminen on vain yksi esittelemistäni tavoista. Niitä on 10 muutakin.– Viideltä herääminen on kaikkien tapojen äiti. Jos jaksaa noudattaa sitä 66 päivän ajan, se lisää keskittymiskykyä ja luovuutta, se muuttaa elämäsi. Se lisää muutakin kuin tuottavuutta, se lisää onnellisuutta.

Puhut siitä, että juuri ennen auringonnousua heräämisessä on jotain taianomaista. Meillä Suomessa on yöttömät yöt kesäisin, mutta joulukuussa esimerkiksi Helsingissä aurinko nousee vasta aamuyhdeksän jälkeen. Miten motivoisit suomalaisia nousemaan yli 4 tuntia ennen auringonnousua?

– Kyse ei ole motivaatiosta, vaan päivittäisestä toiminnasta, aivojen mukautumisesta. Kyse on siitä, että sitoutuu nousemaan joka aamu viideltä ja jatkamaan niin 66 päivän ajan. Tutkimusten mukaan se on se aika, mikä tarvitaan, jotta mistä tahansa asiasta tulee automaattista.– Sanoisin, että ottakaa elämänne haltuunne, muuten tekosyyt hallitsevat elämäänne.

Monilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta suunnitella työpäiväänsä itse. (Katso Sharman ohjeet ihanteelliseksi päiväjärjestykseksi jutun alta.) Onko tämä rutiini tarkoitettu vain niille, jotka voivat?

– Rutiini on tarkoitettu kaikille. On totta, että kaikki eivät voi päättää työpäivänsä kulusta, mutta valtaosalle ihmisistä on mahdollista alkaa nousta kello viideltä aamulla ja noudattaa 20/20/20-rutiinia. Kun olen kiertänyt maailmaa, monet ovat kertoneet, ettei heillä ole aikaa itselle. Viidestä kuuteen on ”pyhä tunti”, ”voitontunti”.

Puhut kirjassa paljon älylaitteiden ja sosiaalisen median ongelmista. Paljonko aikaa vietät sosiaalisessa mediassa itse? Miten käytät sitä?

– Käytän sosiaalista mediaa yhteydenpitoon lukijoideni kanssa, mutta en ole siitä riippuvainen. Se on hyvä väline, sen kautta voi välittää viestiään miljoonille, mutta sen kanssa kannattaa olla suunnitelmallinen. Voi esimerkiksi päättää, ettei käytä vapaapäivänä sosiaalista mediaa ennen puoltapäivää. Tai että iltaseitsemän jälkeen on täysin omistautunut perheelle eikä käytä enää silloin laitteita. Teknologia on ihmiskunnassa aika uutta, ja on tärkeää asettaa rajoja.

Vietätkö koskaan aikaasi katsomalla vaikka televisiota tai elokuvia? Tuhlaatko aikaasi ”turhiin” asioihin?

– Aika jonka tuhlaamisesta nautit, ei ole hukattua aikaa. Pidän kaksi kuukautta lomaa kesäisin, se on akkujen lataamisen aikaani, jolloin lepään ja katselen esimerkiksi elokuvia. Teen sitä myös muina aikoina.

Minkä uskot olevan kirjasi menestyksen salaisuus? Kaipaavatko ihmiset nykyisin tarkkoja ohjeita elämiseen?

– Uskon, että kirjani on väline muutokseen. Kirjoitin sen tarinan muotoon, jolloin se on viihdyttävä ja helpommin omaksuttava.– Kello viiden klubi on selkeä malli, ja ihmisten on helppo saada sen avulla elämä hallintaansa.

Miten tiukasti noudatat itse rutiiniasi? Juhlitko koskaan aamuviiteen?

– En juhli. Päiväni eivät ole silti jatkuvasti täydellisiä. Jos olen väsynyt, joustan. Rutiinin ei ole tarkoitus olla rangaistus. Kun ihmiset lähettävät viestejä, joissa he pahoittelevat sitä, etteivät ole pystyneet noudattamaan sitä, korostan, että anna itsellesi anteeksi. Voit aloittaa rutiinin uudelleen.

Minkä opin haluaisit, että ihmisille jäisi kirjasta erityisesti mieleen?

– Se, miten aloitat päiväsi, vaikuttaa dramaattisesti elämääsi.Robin Sharma: 5 AM Club. Ota aamut haltuusi, kohenna elämääsi. (Harper Collins, 2019)