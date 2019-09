Taloussanomat

Näihin töihin tarvitaan nyt tekijöitä – katso lista 15 ammatista, joissa on pahin työvoimapula

Sosiaalityön erityisasiantuntijat Lastentarhanopettajat Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Kuulontutkijat ja puheterapeutit Yleislääkärit Ylilääkärit ja erikoislääkärit Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Lähihoitajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Myyntiedustajat Hammaslääkärit Erityisopettajat Psykologit Kotiapulaiset ja -siivoojat

Yleissihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät Graafiset ja multimediasuunnittelijat Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat Käytön tukihenkilöt Toimittajat Johdon sihteerit ja osastosihteerit Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Huonekalupuusepät ym. Painajat Painopinnanvalmistajat Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Konepuusepät Kirjastotyöntekijät Tuote- ja vaatesuunnittelijat