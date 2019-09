Taloussanomat

Asuntojen hinnat nousivat Tampereella,Turussa ja Helsingissä – Oulu painui jyrkimmin

Asuntokauppa on vilkastunut tänä vuonna Tampereella, mutta Itä-Suomessa ja Oulussa kauppamäärät laskevat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa Helsingissä, Tampereella ja Turussa, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.Asuntojen hinnat kohosivat suurista kaupungeista eniten Turussa, missä nousua kertyi 1,8 prosenttia heinäkuun tasolta. Tampereella hinnat kallistuivat 1,7 prosenttia ja Helsingissä 1,2 prosenttia.Koko maassa asuntojen hinnat laskivat elokuussa 0,3 prosenttia. Alamäki oli jyrkintä Oulussa, missä hinnat tippuivat 3,1 prosenttia heinäkuusta.Vuoden takaiseen verrattuna asuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 2,2 prosenttia ja laskivat muualla Suomessa 1,7 prosenttia. Kehitys on jatkoa pidemmän aikavälin trendille asuntohintojen eriytymisestä.Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat kohonneet kymmenen prosenttia vuoden 2015 tasolta, kun muualla maassa hinnat ovat laskeneet keskimäärin neljä prosenttia. Turussa ja Tampereella asunnot ovat kuitenkin kallistuneet viime vuosina.Elokuussa vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli Helsingissä 4 708 euroa, Tampereella 2 543 euroa, Turussa 1 935 euroa ja Oulussa 1 780 euroa.Asuntokauppojen määrä on pysynyt suunnilleen viime vuoden tasolla, kun katsotaan koko maan yhteenlaskettua lukemaa. Kauppamäärien kehityksessä on silti alueellisia eroja.Tampereella tiedossa olevien asuntokauppojen määrä oli tammi-elokuussa 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Itä-Suomessa ja Oulussa kauppamäärät ovat samaan aikaan vähentyneet selvästi vuoden takaisesta.