Maistraatti katsoi naisen pitävän hallussaan miljoonaomaisuutta – edunvalvoja määrättiin, vaikka vastusti yhdessä siskonsa kanssa

Taloussanomat

Maistraatti katsoi naisen pitävän hallussaan miljoonaomaisuutta – edunvalvoja määrättiin, vaikka vastusti yhde

Pankkitileillään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Oikeudessa

naisella on 235 000 euroa, mutta hänen kuukausittaiset tulonsa ovat vähäiset. Hän on siskonsa kanssa isän kuolinpesän toinen osakas ja pesän tilillä on yli 360 000 euroa. Hän on epäillyt, että pankkitileiltä on kadonnut rahaa. Nainen omistaa yksin yli 50 hehtaarin maatilan ja sillä olevan omakotitalon.Siskokset elävät vaatimatonta elämää pienessä 37 neliön asunnossa ja kun oikeudessa nuorempi sisar ihmetteli viranomaisten näkemystä huomattavasta varallisuudesta, hän totesi, että jos heillä olisi runsaasti varoja niin eivät he asuisi pienessä asunnossa. Kumpikaan ei ole työelämässä.Edunvalvontaan määrätty nainen oli aina hoitanut asiansa itse ja kun ongelmia tuli auttoi muutaman vuoden nuorempi sisko.Siskokset vastustivat Hämeen maistraatin käynnistämää prosessia. Maistraatin hakemuksen mukaan nainen ei ymmärtänyt omaisuutensa ja raha-asioittensa hoitamista eikä asumiseensa ja terveydenhoitoonsa liittyviä asioita.Käräjäoikeus määräsi edunvalvojan lääkärinlausuntojen perusteella. Vuoden takaiset lääkärinlausunnot olivat yksiselitteisiä. Niiden mukaan nainen ei kyennyt enää valvomaan etuaan ja huolehtimaan varallisuudestaan. Lausuntojen mukaan hänellä on epärealistinen kuva kyvystään. Lääkäri piti laajennettua edunvalvontaa tarpeellisena.olivat selvittäneet naisen väitteitä rahojensa katoamisesta, mutta mitään epäselvyyksiä tileistä ei löytynyt.Nainen itse vastusti edunvalvojan määräämistä. Hän piti sitä tarpeettomana, ja jos ongelmia tulisi, niin sisko auttaisi. Sisko vastusti myös edunvalvojan määräämistä, mutta jos sellainen on määrättävä, niin hän voisi hoitaa tehtävän.Oikeudessa nuorempi sisko kertoi, että sisko oli lapsesta lähtien hoitanut asiansa ja hoitaa edelleenkin pankki- ja kauppa-asiansa. Hän tietää milloin laskut erääntyvät ja tietää omaisuutensakin tarkkaan.Nuorempi sisko kummasteli oikeudessa viranomaisten ja pankkien käsitystä heidän huomattavasta varallisuudestaan. Hän totesi, että metsä on hakattu niin, ettei siitä ole mitään tuloja odotettavissakaan. Hän vastusti edunvalvojaa, koska siitä aiheutuisi kustannuksia.esitettiin sosiaalityöntekijän lausunto, jonka mukaan sisko olisi aiheuttanut häiriöitä naapurille, mutta nuorempi sisko kiisti väitteen.Holhoustoimilain mukaan tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, jos hän ei enää itse kykene valvomaan etuaan.Käräjäoikeus ei määrännyt nuorempaa siskoa edunvalvojaksi, koska hänellä todettiin sairauksia, jotka vaikeuttivat asioitten hoitamista. Oikeus totesi myös intressiristiriidan, koska siskokset ovat saman kuolinpesän osakkaita.Käräjäoikeus määräsi viime kesäkuussa yleisen edunvalvojan hoitamaan taloudellisia sekä asumista ja terveydenhoitoa koskevia asioita.Siskokset veivät asiansa edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen. Se ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Ratkaisu on tehty viime tiistaina.