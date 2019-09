Taloussanomat

Peliyhtiö Next Games päätti 8 miljoonan euron osakeannista

Peliyhtiö Next Gamesin hallitus on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen tänään valtuutuksen perusteella noin 8 miljoonan euron osakeannista yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin, Next Games kertoo tiedotteessaan.