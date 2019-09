Taloussanomat

Uskaltaako Tjäreborgin matkan varata? Yhtiö antoi erikoisen lupauksen: ”Business as usual”

Tjäreborgin omistaja Thomas Cook Group ilmoitti ajautumisesta konkurssiin varhain maanantaiaamuna. Tjäreborg tekee nyt hartiavoimin töitä, jotta se varmistaisi lomalla olijoiden ja tulevien lähtijöiden matkojen onnistumisen.Thomas Cook Airlines Scandinavian lentoliikenne ja Tjäreborgin toiminta jatkuvat normaalisti tiistaista eteenpäin, tiedotti matkatoimisto tänään. Yhtiö päivitti tietoja ja julkaisi kysymyksiä ja vastauksia tulevista matkoista.Jokaisen matkalle lähtijän on syytä tietysti itse päättää, haluaako käyttää Tjäreborgia ja sen, millä tavoin haluaa maksaa matkansa.Jos matkatoimisto menee konkurssiin, matkat peruuntuvat eikä ongelmista ole aina edes tietoa etukäteen.Jos näin käy, asiakas voi hakea korvauksia luottokorttiyhtiöltä tai Kilpailu- ja kuluttajavirastolta riippuen siitä, onko matka maksettu luottokortilla vai käteisellä. Vakuudet suojaavat asiakkaan rahoja matkanjärjestäjän konkurssilta, mutta rahojen takaisin saanti kestää.Tjäreborgin toiminta jatkuu siis yhtiön mukaan taas tavalliseen tapaan.– Business as usual, yhtiö kuittaa tiedotteessaan.Tjäreborgin konkurssitilanteella ei ole vaikutusta matkaehtoihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan yrityksellä on vastuu asiakkaiden hyvityksistä. Normaalit matkaehdot ja peruutus- ja muutosehdot ovat edelleen voimassa. Tjäreborgin matkapaketit kuuluvat matkapakettilain ja vakuuksien piiriin.– Toimintamme jatkuu tavalliseen tapaan eikä tulevasta matkasta tarvitse olla huolissaan. Vaikka omistajakonsernimme hakeutui konkurssiin, Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt Ving, Spies ja Globetrotter sekä lentoyhtiö Thomas Cook Airlines Scandinavia jatkavat itsenäisenä yksikkönä.Tjäreborg tiedotti myös, että matkalla olevien paluulennot Pargasta ja Kyprokselta saadaan järjestetyksi tiistaina tai viimeistään keskiviikkona. Asiakkaille, joiden matka peruuntui kokonaan maanantaina, palautetaan koko matkan hinta. Jos paluu viivästyi maanantain peruutusten vuoksi, se korvataan matkaehtojen mukaisesti, kun viivästyksen pituus selviää.Tjäreborgin mukaan joissakin hotelleissa on Thomas Cookin konkurssin vuoksi ilmennyt ”maksuihin liittyviä epäselvyyksiä”.– Valitettavasti on mahdollista, että tällaista esiintyy yksittäistapauksissa vielä lähipäivinä. Olemme yhteydessä yhteistyökumppaneihimme selventääksemme tilannetta. Tällaisessa tapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan meihin tai säilyttämään kuitin mahdollisesta lisämaksusta, jonka luonnollisesti korvaamme jälkikäteen.