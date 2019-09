Taloussanomat

Nyt tuli yllättävä ennustus, joka ”ravistelee liha­markkinoita” – lihan­syönti vähenee Suomessa tänä vuonna

Suomalaisten

Lihan hinta nousee, kasvikset halpenevat

ruuankulutuksessa on tapahtumassa merkittävä käänne. Pellervon taloustutkimus (PTT) sanoo uudessa ennusteessaan, että lihan kokonaiskulutus kääntyy tänä vuonna laskuun Suomessa.Sianlihan kulutus on ollut laskussa jo pidempään, mutta PTT:n mukaan myös naudanlihan kulutus vähenee tänä vuonna ja samaan aikaan siipikarjanlihan kulutuksen kasvu pysähtyy.– Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on ollut yksi keskeisimmistä ruokatrendeistä viime vuosina, joten kulutuksen kasvun pysähtyminen ravistelee lihamarkkinoita, PTT kirjoittaa.Yhdeksi syyksi lihan kulutuksen vähenemiseen PTT nostaa kasvisten kulutuksen lisääntymisen ja kasvipohjaisten lihankorvikkeiden ilmestymisen markkinoille. PTT:n mukaan terveys- ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen kulutuspäätöksissä on kasvattanut nopeasti kasvipohjaisten tuotteiden markkinoita.Lihankulutus on lisääntynyt Suomessa huomattavasti vuosikymmenien kuluessa. Lihatiedotuksen mukaan suomalaiset kuluttivat vuonna 1970 keskimäärin 50 kiloa lihaa. Viime vuonna vastaava lukema oli jo runsaat 81 kiloa.Tällä vuosituhannella lihan kokonaiskulutuksen kasvu on tullut käytännössä kokonaan siipikarjanlihan suosion nopeasta kasvusta. Siksi on yllättävää, että PTT ennustaa siipikarjanlihan kulutuksen pysähtyvän tänä vuonna.Lihan menekin hiipumiseen vaikuttaa, että lihatuotteiden kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna tuntuvasti. Pellervon taloustutkimus arvioi lihan hinnan kohoavan tänä vuonna peräti neljä prosenttia, kun ruuan keskimääräinen hinta nousee samaan aikaan noin prosentin verran. Lihan hinnannousu on nopeutunut selvästi viime vuodesta, ja PTT luonnehtii hintakehitystä "poikkeuksellisen rajuksi".Samaan aikaan kasvisten hinnat ovat tänä vuonna laskeneet, kun kasvuolosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi haastavan viime vuoden jälkeen. Vihannesten, hedelmien ja marjojen tarjonnan kasvu ja hintojen halpeneminen on vahvistanut kulutuksen siirtymistä pois lihatuotteista.Osasyynä lihatuotteiden hintojen nousuun on PTT:n mukaan lihan vientikysynnän kasvu. Afrikkalaisen sikaruton seurauksena eurooppalaiselle sianlihalle on kysyntää erityisesti Aasiassa.Kiinassa levinnyt afrikkalainen sikarutto on nostanut sianlihan hintaa ja lisännyt myös HKScanin ja Atrian tuotteiden kysyntää, lihatalot kertoivat toukokuussa STT:lle. Tautiin voi arvioiden mukaan kuolla jopa yli puolet Kiinan 400 miljoonasta siasta.Ensi vuonna lihan hinnannousun pitäisi ennusteen mukaan hidastua selvästi maltillisemmalle tasolle. PTT arvioi lihan hinnan kohoavan ensi vuonna puolitoista prosenttia, eli suunnilleen saman verran kuin elintarvikkeiden hinnan keskimäärin. Ensi vuonna ruuan keskimääräinen hinnannousu siis vauhdittuu hieman tämän vuoden tasolta.Lihan ohella myös maitotuotteiden kulutus on heikkenemässä. PTT:n mukaan maitotuotteiden kulutus laskee tänä vuonna lähes kaikissa tuoteryhmissä.